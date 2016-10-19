Kas gevşeticiler baş döndürür
Hem gözü ilgilendiren bir durum olabilir, hem de ilaç yan etkisi olabilir. En kısa sürede bir göz hastalıkları uzmanına muayene olman uygun olur. Kas gevşetici ilaçları hemen bırak. Bu ilaçların genel etkilerinden biri de görme bulanıklığı yapmasıdır. Uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, ishal, heyecan da olabilir. Bunların kesin teşhisini gideceğin göz doktoru koyacaktır.
4 yıldır şeker hastasıyım. Son günlerde dişetimde iltihap oldu. Doktora da gitmedim. Acaba iltihabı şeker mi yapıyor?
Verilen perhizi yapmıyorsan, kan şeker ölçümlerin yüksekse, şeker hastalığına bağlı diş ve diş eti hastalıkları daha sık görülür. Dişeti hastalığın dişlerin dökülmesine bile yol açabilir. Bu durumu önemsemelisiniz. Eğer 45 yaş ve üzeriyseniz, şeker hastalığınız yani diyabetiniz varsa, bir de sigara içiyorsanız, diş ve dişeti sorunları sizden ayrılmaz. Diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve ağrı, problemin habercisidir. Bu duruma 'Periodontitis' denir. Periodontitis, dişetinin ve dişi tutan kemiğin iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmezse diş etleri dişlerin kök kısımlarına doğru yer değiştirir, dişleriniz sanki daha uzunmuş gibi görülür, sonunda dişlerin çekilmesi gerekir. İhmal yok. Diyetini yap. Dişlerine bak.
17 yaşındayım bayanım. Son zamanlarda başım çok ağrıyor. Ani bir ağrı saplanıyor ve başım dönüyor. Bacaklarıma kramplar da giriyor. Ne hastalığım var?
Tek nokta baş ağrıları daha çok, migren, görme bozuklukları, kan şeker düşmeleri ile ilgili olabilir. Ani baş dönmesi ve kramp şikayetleri de kan şekeri düşmelerinde görülebilir. Açlığa tahammülsüzlük, kilo alma, adet düzensizliğine neden olabilir. Yine de tarif edilen şikayetler birçok hastalıkta görülebileceğinden hemen doktorunu tespit etmeni istiyorum. Muayene bulgularını tespit edip bazı kan testleri ve filmleri istememiz gerekebilir.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kas gevşeticiler baş döndürür
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Diyabet sinirlere zarar verir 18 Ekim 2016, Salı Hocam, yorgun kalkıyorum diye doktora gittim. Dişlerini gıcırdatıyorsun dedi. Yani şimdi diş gıcırdatması ile bunun...
- Şeker hastalığı sinir liflerini zedeler 17 Ekim 2016, Pazartesi 5 yıldır şeker hastasıyım. Ayaklarımda uyuşma oldu. Komşum da, 'Şeker hastası sinir bozulmuş olabilir' dedi. Söylediklerini...
- Öksürük şurubu masum değil! 16 Ekim 2016, Pazar Doktor bey benim alerjim var. Çok sık öksürüyorum. Sık sık öksürük şurubu içiyorum. Bu durumun sakıncası var mı?...
- Konuşa konuşa koklaşa koklaşa... 15 Ekim 2016, Cumartesi 28 yaşındayım. Küçük bir kasabada oturuyorum. 3 senedir evliyiz. Eşim çok sıkılgan. Görücü usulü evlendik. 1 çocuğum...
- Kansızlığın farklı nedenleri olabilir 14 Ekim 2016, Cuma 23 yaşında fırıncıyım. 17 yaşımdan beri 'kansızlık var' diyorlar. İlaç kullanıyorum ama geçmiyor. Siz ne önerirsiniz? Kansızlık...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
- Diyabet sinirlere zarar verir
- Şeker hastalığı sinir liflerini zedeler
- Öksürük şurubu masum değil!
- Konuşa konuşa koklaşa koklaşa...
- Kansızlığın farklı nedenleri olabilir
- Katı yağlardan uzak durun
- Bel fıtığı kalıcı sıkıntı yaratır
- Kabızlığa çözüm: Probiyotik yoğurt
- Hepatit-A nasıl bulaşır?
- Şeker hastalığı sinirleri zedeler