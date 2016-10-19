  1. Diyabet sinirlere zarar verir
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba

Kas gevşeticiler baş döndürür

Belim ağrıdığı için 3 gün kas gevşetici kullandım. İçtikten sonra bulanık görmeye başladım. Sebebi ne olabilir?
Hem gözü ilgilendiren bir durum olabilir, hem de ilaç yan etkisi olabilir. En kısa sürede bir göz hastalıkları uzmanına muayene olman uygun olur. Kas gevşetici ilaçları hemen bırak. Bu ilaçların genel etkilerinden biri de görme bulanıklığı yapmasıdır. Uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, ishal, heyecan da olabilir. Bunların kesin teşhisini gideceğin göz doktoru koyacaktır.

4 yıldır şeker hastasıyım. Son günlerde dişetimde iltihap oldu. Doktora da gitmedim. Acaba iltihabı şeker mi yapıyor?
Verilen perhizi yapmıyorsan, kan şeker ölçümlerin yüksekse, şeker hastalığına bağlı diş ve diş eti hastalıkları daha sık görülür. Dişeti hastalığın dişlerin dökülmesine bile yol açabilir. Bu durumu önemsemelisiniz. Eğer 45 yaş ve üzeriyseniz, şeker hastalığınız yani diyabetiniz varsa, bir de sigara içiyorsanız, diş ve dişeti sorunları sizden ayrılmaz. Diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve ağrı, problemin habercisidir. Bu duruma 'Periodontitis' denir. Periodontitis, dişetinin ve dişi tutan kemiğin iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmezse diş etleri dişlerin kök kısımlarına doğru yer değiştirir, dişleriniz sanki daha uzunmuş gibi görülür, sonunda dişlerin çekilmesi gerekir. İhmal yok. Diyetini yap. Dişlerine bak.

17 yaşındayım bayanım. Son zamanlarda başım çok ağrıyor. Ani bir ağrı saplanıyor ve başım dönüyor. Bacaklarıma kramplar da giriyor. Ne hastalığım var?
Tek nokta baş ağrıları daha çok, migren, görme bozuklukları, kan şeker düşmeleri ile ilgili olabilir. Ani baş dönmesi ve kramp şikayetleri de kan şekeri düşmelerinde görülebilir. Açlığa tahammülsüzlük, kilo alma, adet düzensizliğine neden olabilir. Yine de tarif edilen şikayetler birçok hastalıkta görülebileceğinden hemen doktorunu tespit etmeni istiyorum. Muayene bulgularını tespit edip bazı kan testleri ve filmleri istememiz gerekebilir.

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