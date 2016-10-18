Diyabet sinirlere zarar verir
Anlatalım. Gündüz ve gece diş sıkma rahatsızlığına "Bruksizm" denir. Bruksizm, dişlerde sallanma, kas ağrısı, baş ağrısı, çene ekleminde (kulak önünde) ağrı, dişlerde kırılma, dişlerin çiğneme yüzeylerinde aşınmalar yapabilir. Yani gece stresli bir uyku beraberindeki beden kaslarının da kasılması ile yorgun kalkabiliriz. Bruksizm alerjik kişilerde daha sık ortaya çıkabilir. Bruksizmde dişlerimiz aşınmakta, sallanmakta ve hatta kaybedilmektedir.
24 yaşındayım. 172 santimetre boyundayım. Kilom 88. Kilo vermem gerekirmi. Ben şişman mıyım?
Bu soruyu sorarken Diyet yapma korkun varmış gibi geldi. 'Beden Kitle İndexi' dediğimiz hesaplamaya göre B.K.İ.=29 çıktı. Yani obeziteye az kalmış. Ama aşırı kilolu sınıfındasın. Basit uygulamalarla hemen kilo vermeye başlayabilirsin. 2 sihirli tavsiye veriyorum: 1- Acıkmadan 1 saat önce yemek ye. 2- Ne yiyorsan yarısını ye.
5 yıldır şeker hastasıyım. Ayaklarımda uyuşma oldu. Komşumda şeker hastası sinir bozulmuş olabilir dedi. Pek bişey anlamadım. Tamam tamam dedim ama bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Şeker hastalığında sinir lifleri zarar görebilir. Buna Nöropati deriz. Nöropati sinir hasarıdır. Sinirler beyin ile vücudumuzun her bölümü arasında mesaj göndererek, görmemizi, duymamızı, hissetmemizi ve hareket etmemizi sağlar. Sinirler aynı zamanda kalbimizin atması, akciğerlerin nefes alması için de sinyal gönderirler. Nöropati diyabet hastaları arasında çok yaygın bir problem olduğu halde, diyabetli hastaların birçoğu durumlarının ya farkında değil ya da rahatsız değillerdir. Diyabetin ne şekilde sinirlere zarar verdiği tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, yüksek kan glikoz (şeker) seviyelerinin (hiperglisemi) sinirlerin sinyal göndermesine ayrıca sinirlere oksijen ve besin taşıyan kan damarlarına zarar verdiği bilinmektedir. İç Hastalıkları Uzmanı, Endokrinoloji Uzmanı veya Nöroloji Uzmanıyla görüşmelisin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Diyabet sinirlere zarar verir
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