  1. Öksürük şurubu masum değil!
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi

Şeker hastalığı sinir liflerini zedeler

5 yıldır şeker hastasıyım. Ayaklarımda uyuşma oldu. Komşum da, 'Şeker hastası sinir bozulmuş olabilir' dedi. Söylediklerini anlamadım. 'Tamam tamam' dedim ama bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

Şeker hastalığında yani 'Diabetes Mellitus'ta sinir lifleri zarar görebilir. Buna 'nöropati' deriz. Nöropati sinir hasarıdır.
Sinirler beyin ile vücudumuzun her bölümü arasında mesaj göndererek, görmemizi, duymamızı, hissetmemizi ve hareket etmemizi sağlar.
Sinirler aynı zamanda biz farkında olmadan çalışan kalbimizin atması, akciğerlerin nefes alması için de sinyal gönderirler. Nöropati diyabet hastaları arasında çok yaygın bir problem olduğu halde, diyabetli hastaların birçoğu durumlarının ya farkında değil ya da rahatsız değillerdir. Nöropati diyabetin uzun vadeli istenmeyen etkilerinden biridir.
Diyabetin ne şekilde sinirlere zarar verdiği tam olarak anlaşılamamıştır.
Ancak, yüksek kan glikoz (şeker) seviyelerinin (hiperglisemi) sinirlerin sinyal göndermesine ayrıca sinirlere oksijen ve besin taşıyan kan damarlarına zarar verdiği bilinmektedir. Diyabetin kontrolü sinirin zarar görme riskini azalttığı için önemlidir.
Mutlaka EMG çektir. İç hastalıkları uzmanı, endokrinoloji uzmanı veya bir nöroloji uzmanıyla görüşmelisin.

22 yaşında evli bir bayanım. Cinsel organımda siğil çıktı. Eşimde de var galiba. Adet kanamam olunca kaşınıyor. Canımı acıtıyor. Bu siğiller tehlikeli midir? Doktora gitmem gerekir mi?

Senin muayene sonucuna göre siğil dediğin değişikliklerin sebebi önemli.
Dediğini doğru kabul edecek olursak cinsel organlarda siğil, Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. HPV cinsel ilişki ile (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Siğil haline gelmeden de bulaşma olmuş olabilir. Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülebilir.
Cinsel organlardaki HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir. Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir.
Bence kadın hastalıkları uzmanı seni muayene etsin.

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