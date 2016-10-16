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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 16 Ekim 2016, Pazar

Öksürük şurubu masum değil!

Doktor bey benim alerjim var. Çok sık öksürüyorum. Sık sık öksürük şurubu içiyorum. Bu durumun sakıncası var mı?
Var. Her şeyin aşırısı zarar. Bu kural öksürük şuruplarında da geçerli. Çeşitli etken maddeli şuruplar var. Bazılarında çarpıntı, bazılarında damar daralması, hatta bazılarında troit bezi az çalışması bile ortaya çıkabilir. Öksürük şurupları tüm ilaçlar gibi masum olmayan, fayda verirken zarar verme ihtimali olan maddelerdir. Alerjik hallerde en önemli uygulama alerjimiz olan maddelerden sakınmamızdır.

Benim sık sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktorunun verdiği ilacı kullanıyorum. Acaba perhiz yapmam şart mı?
Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcaksoğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması veya hiç alınmaması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

Nafiz hocam, ben çabuk acıkıyorum Buna rağmen kilo da verdim. Benim yediğim yemeği kimse yiyemez. Arkadaşlar şaka olarak beni yemeğe götürmesine iddiaya giriyorlar. Bu durum parazit ya da kurttan kaynaklanır mı?
Parazitlere bağlı hastalıklar da bu şikayetler ortaya çıkabilir. Bu nedenle parazit tahlilleri yapılabilir. Ancak bu şikayetler başka hastalıklarda da ortaya çıkabilir. Özellikle Diabetes Mellitus yani Şeker Hastalığı ve Hipertroidi dediğimiz troid bezinin çok çalıştığı durumlarda da bu şikayetler gelişebilir. Bu yüzden açlık-tokluk glikozu, tsh gibi başlangıç testlerinide mutlaka yaptır. Ayrıca bazı enfeksiyon hastalıkları var mı diye de bakmamız gerekir. İhmal etme bir an evvel teşhis ve tedavinin peşine düş.
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