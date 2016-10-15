  1. Kansızlığın farklı nedenleri olabilir
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi

Konuşa konuşa koklaşa koklaşa...

28 yaşındayım. Küçük bir kasabada oturuyorum. 3 senedir evliyiz. Eşim çok sıkılgan. Görücü usulü evlendik. 1 çocuğum var. Bazen canım beraber olmak istemiyor ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de benim canım çekiyor ama eşime belli etmiyorum. Sonra ne der?
Bilmem. Önemli olan o değil sizsiniz. Siz derken eşinle sen. Cinsel ilişki ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli. Toplumumuzda 'kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir' gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsan bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir. Mesela 'sıra bende' diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durum da olmaz.

Doktor bey sık idrara çıkıyorum. Gecede idrar için kalkıyorum. 52 yaşındayım. Kan testi yaptırdım. 'Prostatın normal' dediler. Başka ne olabilir?
Öncelikle prostat bezinin hastalıkları sadece kan testine bakılarak tanı koyulan hastalıklar değildir. En sık rastlanılan iyi huylu Prostat Bezi Büyümesi (BPH) hastalığı da bu şikayetlerin sık görüldüğü bir durumdur. BPH'nın değerlendirilmesi hastanın tıbbi özgeçmişi ve aile geçmişinin tartışılmasını, fizik muayeneyi, parmakla rektal muayeneyi (DRE) ve hastanın bulgularının değerlendirilmesini gerektirir. Prostatın büyüklüğünü belirlemek, hastalık belirtilerini şiddetlendiren veya bu belirtilere neden olan diğer hastalıklar ve bozuklukları dışlamak için laboratuvar testleri ve görüntüleme taramaları kullanılabilir. PSA dediğimiz normal de çıksa prostat hastalığı olabilir. Bazen prostat kanseri belirtilerini araştırma amacıyla mikroskop altında az miktarda prostat dokusunun hücresel yapısını incelemek için prostat biyopsisine gerek duyulabilir. Yani mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca şeker hastalığı da bu şikayetlere neden olabilir. Bununla ilgili olarak da bir iç hastalıkları uzmanı yardımcı olur.
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