Konuşa konuşa koklaşa koklaşa...
Bilmem. Önemli olan o değil sizsiniz. Siz derken eşinle sen. Cinsel ilişki ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli. Toplumumuzda 'kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir' gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsan bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir. Mesela 'sıra bende' diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durum da olmaz.
Doktor bey sık idrara çıkıyorum. Gecede idrar için kalkıyorum. 52 yaşındayım. Kan testi yaptırdım. 'Prostatın normal' dediler. Başka ne olabilir?
Öncelikle prostat bezinin hastalıkları sadece kan testine bakılarak tanı koyulan hastalıklar değildir. En sık rastlanılan iyi huylu Prostat Bezi Büyümesi (BPH) hastalığı da bu şikayetlerin sık görüldüğü bir durumdur. BPH'nın değerlendirilmesi hastanın tıbbi özgeçmişi ve aile geçmişinin tartışılmasını, fizik muayeneyi, parmakla rektal muayeneyi (DRE) ve hastanın bulgularının değerlendirilmesini gerektirir. Prostatın büyüklüğünü belirlemek, hastalık belirtilerini şiddetlendiren veya bu belirtilere neden olan diğer hastalıklar ve bozuklukları dışlamak için laboratuvar testleri ve görüntüleme taramaları kullanılabilir. PSA dediğimiz normal de çıksa prostat hastalığı olabilir. Bazen prostat kanseri belirtilerini araştırma amacıyla mikroskop altında az miktarda prostat dokusunun hücresel yapısını incelemek için prostat biyopsisine gerek duyulabilir. Yani mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca şeker hastalığı da bu şikayetlere neden olabilir. Bununla ilgili olarak da bir iç hastalıkları uzmanı yardımcı olur.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Konuşa konuşa koklaşa koklaşa...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kansızlığın farklı nedenleri olabilir 14 Ekim 2016, Cuma 23 yaşında fırıncıyım. 17 yaşımdan beri 'kansızlık var' diyorlar. İlaç kullanıyorum ama geçmiyor. Siz ne önerirsiniz? Kansızlık...
- Katı yağlardan uzak durun 13 Ekim 2016, Perşembe Tahlillerimde kolesterolüm yüksek çıktı. İştahım da yerinde. Perhiz yapmak istesem nelerden uzak kalmalıyım? Diyetle...
- Bel fıtığı kalıcı sıkıntı yaratır 12 Ekim 2016, Çarşamba Kuryelik yapıyorum. Sürekli belim ağrıyor. Doktor 'Bel fıtığı var, ameliyat olmalısın' dedi. Ameliyat olmazsam...
- Kabızlığa çözüm: Probiyotik yoğurt 11 Ekim 2016, Salı 6 yaşındayım. Evde herkes ishal. Eczacı "Antibiyotikli yoğurt ye" dedi. Antibiyotikli yoğurt olur mu? Bu anlattığınız...
- Hepatit-A nasıl bulaşır? 10 Ekim 2016, Pazartesi Hocam okullar açıldı. Hepatitle ilgili bir yazı okudum. Hepatit A okullarda sık bulaşırmış. Hepatit A hastalığı...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
- Kansızlığın farklı nedenleri olabilir
- Katı yağlardan uzak durun
- Bel fıtığı kalıcı sıkıntı yaratır
- Kabızlığa çözüm: Probiyotik yoğurt
- Hepatit-A nasıl bulaşır?
- Şeker hastalığı sinirleri zedeler
- İlişki sırasında eşimde ağrı oluyor
- Mide fıtığı ihmale gelme
- Şeker hastaları kahve içebilir
- Şeker hastalığı gözleri etkiler