Katı yağlardan uzak durun
Diyetle en fazla yüzde 15-20 düşme olabilir. Yaşını, tam düzeyini söylemediğin için ve muayene bulgularını bilmediğimden ilaca ihtiyacın var mı söyleyemiyorum.
Bu listeyi kes ve sakla. Katı yağlar, margarin, kuyruk yağı, tereyağı, kaymak, krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar (beyin, böbrek, dalak, yürek), şekerli ağır hamur tatlıları (baklava, kadayıf), yağda kızartılmış tüm besinler, çikolata, gofret, kakaolu yiyecekler, hazır satılan tüm yiyecekler, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler, diyet listesinde önerilenden fazla süt, yoğurt tüketilmesini önermiyoruz.
16 yaşındayım. 1 yıldır adet görüyorum. Herkes 'Adetini takip et' diyor. Bir türlü de tarif eden yok. Bir şey sorsam 'Ayıp değil mi kızım?' diyorlar. Adetimi nasıl takip edeyim?
Doğru söylemişsin. Bak şimdi. Son adetin ilk günü ile gelecek adetin ilk günü arasındaki zamana dikkat et. Adet doğurganlık özelliğinin başladığının işaretidir. Bir kadının yumurtalıkları her ay bir yumurta üretir. Eğer gebe kalınmazsa gebeliğe hazırlanmış rahim içi zarı adet kanaması olarak dışarı dökülür. Bunun zamanı da yaklaşık geçen adetin birinci gününden itibaren 14.-16. günler civarıdır.
Bu dökülme kanaması 4-5 gün sürer ve adet kanaması olarak adlandırılır. Eğer bir kadın 22 günden erken adet görüyorsa veya 40 günden geç adet görüyorsa adet düzensizliği var denilebilir.
Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim?
Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Katı yağlardan uzak durun
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