Bel fıtığı kalıcı sıkıntı yaratır
Fıtıkta bozulan kıkırdak kemik yapı nedeniyle sinir lifi, elektrik kablosunun kapının arasında ezilmesi gibi zarar görür. Baskı altında kalan sinirler zaman içinde görevlerini yapamaz hale gelir. Hangi bölgenin, organın, uzvun sinir lifi zedelendiyse ona göre zararlar başlar. Bu da bacakta hissizlik, felç gibi durumlardan idrar ve büyük abdest yapmada sorunlara kadar sıkıntılar yaratabilir. Bunlar kalıcı sıkıntılar olabilir. Daha sonra ameliyat yapılsa da iş işten geçmiş olabilir.
Anneme 'Rahmin sarkmış' demişler. 'Ben bir şey görmüyorum' diyor. Rahim sarkması nasıl olur? Nasıl tedavi edilir? Ameliyat sakıncalı mı?
Rahim sarkması iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Karın içinde gerçekleşen bir durumdur. Dışardan kişi göremez. Muayene eden doktor görebilir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılmaya çalışılır. Tedavi seçimi hastaya göre değişir. Hastanın yaşı, çocuk isteği, sarkmanın şiddeti, cinsel hayatının etkilenme düzeyi kararı etkiler. İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz. Ameliyatı, tüm ameliyatlar gibi riskler taşır. Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve vajinal düzeltme yapılması planlanır.
28 yaşındayım. Borsacıyım. Strese bağlı olarak yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim normal ama geçmiyor... Sizce benim hastalığım nedir?
Tahlillerinin ne olduğunu yazmamışsın. Şişmenin birçok sebebi var. Alerjik testler, idrar tahlili, tiroit çalışma testleri, damar sistemi ile ilgili testlere ihtiyaç var. Açık tenli, hassas cilt yapısına sahip, cilt altı yağ dokusu ince kişilerde damar çalışma farklılığına bağlı hastalık olmayan ama stres gibi durumlarla artabilen durumlar olabilir. Yaptığın iş, kullandığın ilaçlar, ortamın ısısı nemi de buna neden olabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Bel fıtığı kalıcı sıkıntı yaratır
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