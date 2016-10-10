Hepatit-A nasıl bulaşır?
Hepatit A; Fekal-oral yol dediğimiz dışkı-ağız yoluyla bulaşmaktadır. Hijyen şartlarının kötü olduğu durumlarda bulaşır ve kalabalık ortamlar bulaşmaya zemin hazırlar. Kan ve kan ürünleriyle geçişi mümkün fakat nadirdir. Anneden çocuğa geçebilir. Gıda kaynaklı salgınlar nadir değildir. Kirli suda muhafaza edilmiş kabuklu deniz ürünleriyle geçebilir. Bulaştırıcılık genellikle yakınmalar başlamadan önceki ilk 10 günde olmaktadır. Hepatit A virüsü oldukça dirençli bir virüstür. Deterjanlara, asite, ether ve kloroforma dirençlidir. Kuruluk ve 60 dereceye dek ısıya dayanıklıdır. Tatlı ve tuzlu suda aylarca yaşayabilir. Suların klorlanması ile Hepatit A virüsü ölür. El temizliği ve toplu yaşam alanların temizliğinde klorlu suların kullanılması ile bulaşma azaltılabilir.
Doktor bey sık sık kabız oluyorum. 1 hafta önce makatımdan kan geldi. Temizlenirken de elime beze geldi. Galiba basur oldum. Gitsem hemen ameliyat mı derler?
Her basurun yani hemoroidin tedavisi ameliyat değildir. İç dış basurların ve dış basurların tedavisi de farklıdır. İç hemoroitlerde tedavi hastalığın derecesine göre değişir. Hastalık 4 dereceye ayrılır: 1. derece basur: Basurun varlığından ancak kanama yaparsa şüphelenilir, doktor muayenesi ile anlaşılır ve medikal tedavi yeterlidir. 2. derece basur: Basur bezesi ıkınma sonucu anal kanaldan dışarı çıkar ama sonra kendiliğinden tekrar içeri girer. Çoğu kez medikal tedavi yeterlidir. Bantla bağlama (Bant ligasyon) nadiren de cerrahi tedavi (özellikle diğer tedavilere cevap vermeyen hastalarda) gerekebilir. 3. derece basur: Basur bezesi ıkınma sonucu dışarı çıkar ancak elle içeri itilebilir. Cerrahi tedavi gerekir. 4. derece basur: Basur bezesi sürekli dışarıdadır. Cerrahi tedavi gerekir. Anlattıklarına göre sen 1-2 derece basur olabilirsin. Hemen ameliyat korkusu yaşama. Hemen muayene ol.
Doktorum bu burnumun tıkanıklığını açarsan çok sevinirim. Bir türlü açılmıyor. Niye açılmıyor bilmiyorum? Sana zahmet bir tavsiyen varsa yazar mısın?
Öncelikle tıkalı burunlara neden olan birçok hastalık var. Sen herkese danışıp uzmanına danışmadın anlaşılan. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Ancak sana vereceğim tarif doğal olarak kullandığımız bir karışım. Kaynamış soğumuş 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz koy. Cam şişede dolapta beklet. Sabah-akşam her burun deliğine genize kaçacak kadar damlat. Burnun açılsa da esas nedeni bulman gerekir.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Hepatit-A nasıl bulaşır?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Şeker hastalığı sinirleri zedeler 09 Ekim 2016, Pazar Şeker hastasıyım. 15 yıldır ilaç kullanıyorum. El ve ayaklarımda 1 yıldır uyuşukluk var. Şekerim düzgün gidiyor....
- İlişki sırasında eşimde ağrı oluyor 08 Ekim 2016, Cumartesi Eşim son 5 aydır cinsel ilişkiye girdiğimizde 'Ağrım var' diyor. Ne yapsak ağrı tekrarlıyor. 'Kadın hastalıkları...
- Mide fıtığı ihmale gelme 06 Ekim 2016, Perşembe 55 yaşında bir erkeğim. 2 yıldır midemde 4 santim fıtık ve reflü var. Boğulur gibi oluyorum. Ameliyat olursam iyileşir...
- Şeker hastaları kahve içebilir 05 Ekim 2016, Çarşamba 43 yaşındayım. 5 ay önce şeker hastalığım ortaya çıktı. Stresten oldu diye düşünüyorum. İlaç kullanmaya başladım....
- Şeker hastalığı gözleri etkiler 03 Ekim 2016, Pazartesi 2 haftadır bulanık görmeye başladım. Gözlerim mi bozuldu? Başka bir şey mi var? Bulanık görme şikayeti görme...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri