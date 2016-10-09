Şeker hastalığı sinirleri zedeler
Uzun süren şeker hastalığında sinirler zedeleniyor. Uyuşukluk ve daha da önemlisi hissizlik başlıyor. Hastalar sıcaklığın farkına varamaz hale geliyor. Bu nedenle banyo yaparken bile farkına varmadan yanıklar, haşlanmalar oluyor. Bazıları ölümle bile sonuçlanıyor. Hemen iç hastalıkları uzmanına git. EMG ve gereken diğer tetkikler yapılmalı. Belki nöroloji uzmanına da ihtiyaç olacak. Bazı hastalar kalp krizi geçirirken bile ağrı hissetmiyor. Aslında son derece riskli bir durumun olabilir. Görüldüğü üzere sadece şekerin normal gitmesi işi çözmüyor.
Hem tansiyonum yüksek hem de şekerim var. Doktorlar 'Kilo ver' diyor. Benim annem-babam da şişman. Kilo verince hastalıklarım geçer mi?
İnşallah. Doktorlar geleceği bilmez. Kehanet yapmaz. İyileşmeni isteriz. Hem tansiyon yüksekliği hem de şeker hastalığı şişmanlarda daha ciddi seyreder. Daha kötü sonuçlara neden olur. Hastalıklarının şiddetinde düzelme ihtimali oldukça yüksek. Tamamen geçer mi kilo ver de görelim. Hastalıkların diğer sebeplerini araştırıp takip ve tedaviyi sürdürelim. Kilo verirsen kalp hastalığı oluşma riski azalır, tansiyon düşmesi kolaylaşır, kan şekeri düzenlenmesi rahatlar, yağlı karaciğer düzelir, uykuda solunum durması azalır, kan yağları düzelir. Hareket et, sağlık bul.
Safra kesemde taşım vardı. Doktor ultrason istedi. Daha önceden ultrason çekildi. Bilgisayarlı tomografi çektirsek daha iyi olmaz mı?
Olmaz. Adı bilgisayarlı diye daha iyi anlamına gelmez. Her cihaz ayrı işe yarar. Ultrason ayrı bilgi diğeri ayrı bilgi verir. İyi bir ultrasonografi ile safra kesesinde taş veya çamur olup olmadığı yüzde 100'e yakın bir doğrulukla anlaşılabilir. Ultrasonografi safra kesesi taşlarının teşhisinde kullanılan en etkin görüntüleme yöntemidir. Herkes bildiği işi yaparsa her şey yolunda gider.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Şeker hastalığı sinirleri zedeler
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