  1. Mide fıtığı ihmale gelme
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi

İlişki sırasında eşimde ağrı oluyor

Eşim son 5 aydır cinsel ilişkiye girdiğimizde 'Ağrım var' diyor. Ne yapsak ağrı tekrarlıyor. 'Kadın hastalıkları doktoruna gidelim' diyorum, gitmiyor. Başka çaresi var mı? Neden cinsel ilişkide ağrı olur?
Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şarttır. Kadınların neredeyse yarısı cinsel ilişkide ağrı sorunu yaşayabilir. İlk ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.

39 yaşında bir bayanım ve son 4 aydır aşırı saç dökülmem var. Sızı şeklinde ağrılarım oluyor. Kaşlarımda da dökülme ve kaşınmalar başladı. 2 kez doktora gittim, ilaçlar fayda etmedi. Siz ne önerirsiniz?
Saç dökülmeleri bazen direkt saç ile ilgili nedenlerden bazen de romatizmal hastalıklar-kullanılan ilaçlar gibi saç ve cilt hastalıkları dışında kalan hastalıklardan dolayı dökülebilir. Siz 1 aylık tedaviyle iyileşmemişsiniz. Şimdi romatizmal hastalıklar- hormon hastalıkları- vitamin mineral eksiklikleri ve depresyon ihtimalleri de dahil olmak üzere diğer ihtimallerin araştırılması uygun olur. İç hastalıkları uzman muayenesi gerekir.

62 yaşında 25 yıldır böbrek hastasıyım. 2'nci derecede ilaçlarla idare ediyordum. Mayıs'ta kalp krizi geçirdim değerlerim yükseldi. Haftada 3 gün diyalize giriyorum. Her iki böbreğimde de kist var. Siyah turpun böbrek kistine iyi geldiği söyleniyor. Doğru mu?
Sakın aşırı miktarda turp tüketme. Turpun içinde yoğun miktarda potasyum vardır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda potasyum artışı olur. Böbrek potasyumu atmadığından fazla potasyumun zararları söz konusu olabilir. Diyaliz sonrası potasyum değerlerini sorun. Ayrıca size özel yemek listesi hazırlanması gerekir. Yediklerin hastalığını etkiler. Etrafın sözüyle hareket etme.
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