  1. Şeker hastaları kahve içebilir
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 06 Ekim 2016, Perşembe

Mide fıtığı ihmale gelme

55 yaşında bir erkeğim. 2 yıldır midemde 4 santim fıtık ve reflü var. Boğulur gibi oluyorum. Ameliyat olursam iyileşir miyim? İlaçlar da işe yaramıyor.
Mide fıtığı; doğduğundan beri var olan esnek lif yapısına alışkanlıklarınla, yediklerinle, kullandığın ilaçlarla yaptığın katkı sonucu ortaya çıkar. Fıtığı ameliyatla düzeltsen bile alışkanlıklarını değiştirmezsen tekrarlar. Kaldı ki şu an 'ameliyatsız olmaz' noktasında değilsin. Fıtık 6 santimetreyi aşarsa ameliyatla düzenleme yapılır. Düzenli gidebileceğin iç hastalıkları uzmanını bul. Fazla kilon varsa ver. Dar giyinme. Et grubu gıdaları az ve kıyma olarak tüket. Turp, nohut gibi gaz yapan gıdalardan, gazlı içeceklerden sakın. Kafeinli içecekleri azalt.

Emekliyim. 67 yaşındayım. 2 hafta önce idrardan kan çıktı. Tahlil sonucu 'Prostatın büyümüş' denildi. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
Hayır büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar-kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine.

Ağzımın içi sık sık yara oluyor. Boğazıma kadar iniyor aftlar. 3 yıla yakındır 2 ayda bir bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?
Ağız içi aft yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir. Vitamin-mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, sedimentasyon, haemogram, Total IGE tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara varken doktor görmeli. Pikür testi dediğimiz Behçet hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir. Sigara ve alkol kullanma. Alerjik veya tıkayıcı burun hastalığın varsa düzelt.

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