Mide fıtığı ihmale gelme
Mide fıtığı; doğduğundan beri var olan esnek lif yapısına alışkanlıklarınla, yediklerinle, kullandığın ilaçlarla yaptığın katkı sonucu ortaya çıkar. Fıtığı ameliyatla düzeltsen bile alışkanlıklarını değiştirmezsen tekrarlar. Kaldı ki şu an 'ameliyatsız olmaz' noktasında değilsin. Fıtık 6 santimetreyi aşarsa ameliyatla düzenleme yapılır. Düzenli gidebileceğin iç hastalıkları uzmanını bul. Fazla kilon varsa ver. Dar giyinme. Et grubu gıdaları az ve kıyma olarak tüket. Turp, nohut gibi gaz yapan gıdalardan, gazlı içeceklerden sakın. Kafeinli içecekleri azalt.
Emekliyim. 67 yaşındayım. 2 hafta önce idrardan kan çıktı. Tahlil sonucu 'Prostatın büyümüş' denildi. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
Hayır büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar-kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine.
Ağzımın içi sık sık yara oluyor. Boğazıma kadar iniyor aftlar. 3 yıla yakındır 2 ayda bir bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?
Ağız içi aft yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir. Vitamin-mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, sedimentasyon, haemogram, Total IGE tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara varken doktor görmeli. Pikür testi dediğimiz Behçet hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir. Sigara ve alkol kullanma. Alerjik veya tıkayıcı burun hastalığın varsa düzelt.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Mide fıtığı ihmale gelme
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Şeker hastaları kahve içebilir 05 Ekim 2016, Çarşamba 43 yaşındayım. 5 ay önce şeker hastalığım ortaya çıktı. Stresten oldu diye düşünüyorum. İlaç kullanmaya başladım....
- Şeker hastalığı gözleri etkiler 03 Ekim 2016, Pazartesi 2 haftadır bulanık görmeye başladım. Gözlerim mi bozuldu? Başka bir şey mi var? Bulanık görme şikayeti görme...
- Hapşırık akciğer zarını yırtabilir 02 Ekim 2016, Pazar Annem aşırı yüksek sesle hapşırıyor. Bu durumdan kendisi de biz de rahatsız oluyoruz. Nasıl geçer? Önce bir kulak...
- Gut hastası sakatat yemesin 01 Ekim 2016, Cumartesi 5 yıldır gut hastasıyım. İlaçları kullanıyorum. İlacın dışında tedaviye katkı sağlayacak öneriler nelerdir? Diyetisyen...
- Hamilelikte tansiyon önemli 28 Eylül 2016, Çarşamba Nafiz bey eşim 6 aylık hamile. Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
- Şeker hastaları kahve içebilir
- Şeker hastalığı gözleri etkiler
- Hapşırık akciğer zarını yırtabilir
- Gut hastası sakatat yemesin
- Hamilelikte tansiyon önemli
- Kefir iç ishali bitir
- Göğüs kanseri kalıtsaldır
- Saç dökülmesinin nedenleri
- Tedavi edilmeyen fıtık sıkıntı yaratır
- Zayıflık nedeniniz tiroid olabilir