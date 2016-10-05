  1. Şeker hastalığı gözleri etkiler
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba

Şeker hastaları kahve içebilir

43 yaşındayım. 5 ay önce şeker hastalığım ortaya çıktı. Stresten oldu diye düşünüyorum. İlaç kullanmaya başladım. Ama arkadaşlarım 'Kahve içme' diyor. Günde 2-3 fincan kahvenin zararı olur mu?
Kahve içebilirsiniz ama mümkünse şekersiz olması ve günde bir fincanı geçmemesinde fayda var. Kahvenin kan glikozunu yani şekeri düşürücü etkisi vardır. Ayrıca içerdiği polifenol gibi maddelerle ileri yaşlardaki felç riskini de azalttığı biliniyor. Ayrıca karaciğer için de koruyucu özellikleri olduğu bilinen diğer faydalarından. Arkadaşların 40 yıllık hatır sahibi olmak istiyorlarsa ara sıra kahve ikram edebilirler.

55 yaşındayım. Haftada 3 gün yüzerim. Gerçi sigara ve alkol de kullanıyorum. Ölçüm yaptırdım. Kemik erimem varmış. Bu yaşta erkeklerde kemik erimesi olur mu?
Kemik erimesi her yaşta görülebilir. Alkol kullanımı kemik erimesine neden olabilir. Sigara içenlerde kemik erimesi erken görülebilir. Yüzme kemik erimesini engelleyen bir spor değildir. Kemik yapısını güçlendiren sporlar ağırlık kaldırılan sporlardır. Ayrıca akciğer filmi taramasında fark edilmesi sevindirici. Çünkü hiç şikayet vermeden daha da ilerleme ihtimali mevcut. Alkol ve sigarayla ilgili tavsiyemi tahmin etmişsindir.

2 yıldır şişman olan 36 yaşında bir bayanım. Annem kanser olunca depresyona girdim, kilo aldım. Arkadaş 'Böyle gidersen kanser olursun' dediler. Doğru mu?
Bunalım çözüm getirmez. Korku insanı çaresiz, yorgun, halsiz bırakır. Öncelikle 'kilolarımla barışığım' falan deme. Sağlıklı kilonla da barışık olursun. 'Zayıflayamam' diye korkma. İsteyen herkes zayıflar. Daha fazla hareket et. Gereksiz yemek yeme. Keyif aldığın başka neler var tespit et. Ve onları vakit kaybetmeden yap. Teknik direktör olarak iç hastalıkları uzmanı olarak bizler tıbbi kısmını yaparız. Yemek borusu, ince barsak, kalın bağırsak, makat, karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrek, lösemi, multipl miyelom ve lenfoma görülme sıklığı şişmanlarda artabilir. Erkeklerde prostat, kadınlarda meme, over, endometriyum ve serviks kanserleri şişmanlarda daha fazla görülebilir.
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