Şeker hastalığı gözleri etkiler
Bulanık görme şikayeti görme bozukluklarında sık görülür. Görme keskinliği azalması nedeni ile bu durum ortaya çıkabilir. Bulanık görme düzeltici lensler (gözlük) gerektiren böyle bir miyopluk veya hipermetropi gibi doğuştan mevcut anormallikler sonucu olabilir. Ayrıca çeşitli göz hastalıklarında da bu şikayet ortaya çıkabilir. Bulanık görme, aynı zamanda migren veya inme gibi hastalıkların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Şeker hastalığı, hipertansiyon ve bazı diğer uzun süreli hastalıklarda görme bulanıklığı olabilir. Çeşitli ilaçlar da yan etki olarak geçici görme bulanıklığı yapabilir. Öncelikle göz hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekir. Daha sonra iç hastalıkları uzmanı, nöroloji uzmanı gibi diğer uzmanlık dallarından da yardım alınabilir.
14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için hareket, egzersiz yapmak istiyorum. Siz bana neler önerirsiniz?
Düzgün duruş eğitimi önemlidir. Karın içi basınç artmışken, daha dikkatli iş yapmak gerekir. Özellikle çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Kol egzersizleri bunun için çok önemlidir. Gittikçe artacak beden ağırlığı için bacakların kuvvetlendirilmesi gerekir. Hareketli bir bedende ödem, varis ve kramplarda az olur. Ayrıca pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur. Bu konuları öğreneceğin ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.
Yaklaşık 3 haftadır belim ağrıyor. Acaba hemen doktora gitmeliyim?
Eğer yaşınız 15'in altındaysa veya 55'in üstündeyse, sırt bölgesinde ağrı varsa, gece ağrısı oluyorsa, şikayetler yoğun ve ilerleyici ise, kanser öyküsü varsa, sinir sistemine ait bozukluk varsa, kilo kaybı olduysa, İV ilaç kullanımı varsa, kortizonlu ilaç kullanımı varsa, bağışıklık sistemi baskılanmışsa, yapısal bozukluklar varsa bekleme hemen doktora git.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Şeker hastalığı gözleri etkiler
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