Hapşırık akciğer zarını yırtabilir
Önce bir kulak burun boğaz uzmanına götür. Burun tıkanıklığı, alerjisi varsa hemen tedavi ettir. Özellikle alerjik rinit hastalığında sık sık hapşırma olur. Kilolu, boynu dar-kalın kişilerde patlama tarzında yüksek sesli hapşırmalar olabilir. Tedavileri düzenli ve sürekli olmazsa şikayet tekrarlar. Kendisi de hapşırma hissini kontrol etmezse akciğer zarını bile yırtabilen hapşırmalar olabilir. Rahatlıyorum derken akciğerden olmasın.
Babamda kalp krizine bağlı kalp yetmezliği oldu. Doktor bana da 'Efor testi yaptır' dedi. Şikayetim yok. Efor testi nedir?
Doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda başvurulan bir tanı yöntemidir. Hasta koşu bandı üzerinde koşarken kalp EKG'si kaydedilir. Gizli koroner arter hastalığının tanısının konulmasında yardımcı olan bir tanı yöntemidir. Normal hayattaki hareketlerle kalp şikayeti olmazken. Hareket arttığında normalde belli olmayan hastalık tespit edilebilir. Ailesinde kalp damar hastalığı, ani ölüm olanlar, şeker- hipertansiyon- yüksek kolesterol düzeyine sahip hastalar doktor istediğinde. Mutlaka bu testi yaptırmalı. Sende yaptır. Korkma. Varsa hastalık başına iş açmadan bulunsun, tedbiri alınsın.
5 yıldır sigara içiyorum. KOAH olduğumu nasıl anlarım?
Sigara sinsi sinsi yerleşerek akciğerleri bozar. Öksürük, balgam nefes darlığı şikayetleri yavaş yavaş ve sürekli olarak hayatına yerleşir. Öksürük ve balgam çıkarma önceleri sadece sabah görülür. Balgam çok az miktarda çıkar. Hastalar genellikle bu şikâyetleri önemsemezler ve sigara içmenin doğal bir sonucu olarak kabul ederler. Gerçekte, şiddetli olmayan öksürük ile birlikte az miktarda balgam çıkarmak çok önemli bir hastalığın yani KOAH'ın erken habercisi olabilir. Bir de bakmışsın ki KOAH olmuşsun. KOAH olup olmadığını anlamaya çalışana kadar sigarayı bırakmaya çalışmanı öneririm.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Hapşırık akciğer zarını yırtabilir
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