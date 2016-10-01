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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi

Gut hastası sakatat yemesin

5 yıldır gut hastasıyım. İlaçları kullanıyorum. İlacın dışında tedaviye katkı sağlayacak öneriler nelerdir?
Diyetisyen önerisiyle "Pürinden fakir diyet" edinebiliriz. Özellikle kırmızı et, sakatat ve deniz ürünleri kısıtlanmalıdır. Bira başta olmak üzere alkol almamak uygun olacaktır. Zayıflama önemlidir. Aldığımız diyet buna da uygun olmalıdır. Uygun diyetle 7.7 kg zayıflama ürat seviyesini yüzde 17 azaltır. Darbelerden kaçınma gut ataklarının tetiklenmesini azaltacaktır. Bol sıvı alın. Sıvı alımı gut ataklarının önlenmesinde faydalıdır. Özellikle doktor tedavide kullanmadığı sürece aspirin, idrar söktürücü ilaçlar, etambutol, pirazinamid, siklosporin içeren ilaçları kullanmayınız.

Sayın doktor. Yaklaşık 5 ay önce menopoza girdim. Bu yüzden biraz huzursuzum. 53 yaşındayım. Merak ediyorum, menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi? Bu konuda neler yapabilirim?
Evet. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

Söylemeye utanıyorum ama makatımda çatlak var. Bir de makatımda elime memeler geliyor. Çatlaklar meme yapar mı? Yoksa memeler mi çatlak yapıyor? Bana yardım edin.
Makattaki çatlağa 'Anal Fissür' denir. Makat iç yüzeyinde ve hemen dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur. Çoğunlukla zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur. Çatlak-yırtık olduktan sonra ağrı ihtimali ile dışkılama ertelemeleri ile kabızlık-sert dışkı artar. Çatlak-yırtık ilerler. Makattaki memeler yani hemoroid-basur- makat damar varisleri de ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.
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