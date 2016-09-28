  1. Kefir iç ishali bitir
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba

Hamilelikte tansiyon önemli

Nafiz bey eşim 6 aylık hamile. Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi?

Sakın ha! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. İdrar söktürücüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir.

44 yaşında erkeğim. Son 10 gündür cinsel organımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?

Dereotu, satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin 'atılamayıp biriken idrar' için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikayetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikayetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.

1.5 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?

Boğazına bir şey kaçıp tıkansa kadın doğum uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir. (O zaman da kadın doğum uzmanısın bana niye müdahale ediyorsun der miydin?) Kadın doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu 'onur meselesi' gibi anlama. Çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. 1 yıl korumasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik 'Semen-Sperm-Meni Sayımı' diye bilinen ifade edilen testtir.

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