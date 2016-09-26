  1. Göğüs kanseri kalıtsaldır
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi

Kefir iç ishali bitir

8 gün önce boğazım şişti. Doktor antibiyotik verdi. Sonra ishal oldum. Günde 3-4 kere çıkıyorum. Hangi antibiyotiği yutsam iyi gelir?
Şimdi başka hap yutma. Anlattığına göre antibiyotik kullanma sonrası ortaya çıkan ishalin olmuş. Bağırsağın faydalı mikropları da antibiyotikten zarar görmüş. Yağlı, şekerli yeme. Günde en az 8-10 bardak su iç. Üstüne ishal miktarı kadar da ekle. Kefir iç. Tavuk göğüs eti haşlaması, patates püre, kimyon, demli şekersiz çay tüketebilirsin. Ayrıca maden suyunu-normal suyla karıştırıp gazını kaçırıp iç. 2-4 gün içinde azalma olmazsa doktora git. Tanı konmadan ilaç kullanımları zarar verici olabilir.

Eşim 6 aylık hamile. Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi?
SAKIN HA! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmelidir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. İdrar söktürücüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir.

44 yaşındayım. Cinsel organımda ve torbalarımda yanma hissi var. Orgazm olamıyorum. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam olur mu?
Dereotu satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.

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