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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 25 Eylül 2016, Pazar

Göğüs kanseri kalıtsaldır

41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Tüm bakımlarımı düzenli yaptırıyorum. Hiç doğum yapmadım. Meme kanseri riskim olur mu?
Ailesinde (anne, teyze, kız kardeş veya bayan akrabalarında) meme kanserivarsa, o annenin kızında meme kanseri, anne veya teyzesinde meme kanseri görülmeyen kadınlara göre 2.5 kat daha fazla görülmektedir. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde memede menopoz öncesinde kanser ortaya çıkmışsa kızlarında hastalığın ortaya çıkma oranı 4 kat, her iki memede görülmüşse 8 kat artabilir. Geç yaşta çocuk doğrulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi özellikleri taşıyanlar daha dikkatli olmalılar.

33 yaşında 3 yıllık evliyim. 4 yıldır erken boşalma oluyor. Doktor geciktirici jel önermedi. Siz ne önerirsiniz?
Cinsel ilişki öncesi duygusal halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluk öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz etkiler. Cinsel performansın azaldığı- azalacağı- ya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi, evham başarısızlığın en büyük sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

Babamın tansiyonu yüksek diye doktora gittik tahlil yapıldı. Koruyucu kolesterol düşük dedi. Niye düşer bu kolesterol?
İlacı var mı yükseltelim? Direk yükselten ilaçlar yok. Farklı olarak başka sebepler için kullanıldığında bu tip kolesterolü yükselten ilaçlar var. Onun kullanımına da doktoru karar verir. Ancak şişmanlık, beslenme bozukluğu, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı ailesel kalıtsal yatkınlık gibi durumlarda HDL dediğimiz kolesterol tipi seviyesi düşük kalır. Bu dediklerimizin tersini yaparsa HDL düzeyi yükselebilir.
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