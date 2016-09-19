Normal tansiyon değeri 14-9’dur
Hipertansiyon hastalığı kan basıncının normal değerlerden sürekli yüksek olmasıdır. Bunu da şöyle açıklayabiliriz; sistolik kan basıncı yani büyük tansiyon 14 (140) mmHg ve diastolik kan basıncı yani küçük tansiyonun 9 (90) mmHg ve altında olması normaldir. Büyük tansiyonun 14.1- 15.9 (141-159 mmHg) ve küçük tansiyonun 9.1-9.4 (91-94 mmHg) olması sınırda veya hafif yüksek tansiyon, büyük tansiyonun 16 (160 mmHg) ve küçük tansiyonun 9.5(95 mmHg) veya üstünde olması hipertansiyon olarak değerlendirilir.
4 aydır nefes darlığım var. Sesim de çatallı çıkıyor. Doktora gittim. 'Ses teli felci, ameliyat olacaksın' dedi. Başka çaresi yok mu?
Bu soru kulak burun boğaz uzmanlarının tedavi ettiği bir hastalıkla ilgili. Ancak tek taraflı felçler önemli ses ve solunum problemlerine neden olmadıklarından gözden kaçabilirler. Nefes darlığının, ses tellerinin birini ameliyatla kenara çekerek rahatlatılması gerekir. Normal bir solunum için ses telleri arası 5 milimetrelik açıklık iyidir. Ancak bu açıklıkta ses kısık çıkar. 3 milimetrelik açıklıkta ses iyi çıkarken nefes darlığı görülür. Ameliyatla 4 milimetrelik bir açıklık sağlanmaya çalışılır. Ameliyat genel anestezi altında ve mikroskop ile yapılır. Korkma ve tedavi ol. Yoksa şikayetin ilerler.
25 haftalık gebeyim. Şeker yükleme testi 155 çıktı. Nasıl?
Açlık kan glikoz ölçümü 95, 1 saat tokluk kan glikozu 180, 2. saat tokluk kan glikozu 155 üstündeyse 'gebelik şekeri' diyoruz. Anlattıklarında bazı bilgiler eksik. Yani kaç gram glikozla yükleme yapıldığı, kaçıncı saat değerinin 155 olduğunu yazmadığından tam bir tanı ihtimali bilgisi vermek doğru olmaz. Ancak kan şekerin her halükarda yüksek. Mutlaka diyet uzmanından tedavi diyeti almalı ve uygulamalısın. Gerekirse insülin kullanılabilir. Bunda da korkacak bir şey yok.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Normal tansiyon değeri 14-9’dur
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