Uçuş öncesi hastalıklara dikkat!
Böbreklerimiz, idrarı oluşturan zararlı maddelerin vücuttan atıldığı organdır. Şeker hastalarında yıllar içinde böbreklerin küçük damarlarındaki etkilenmeye bağlı olarak ilk önce normal idrar tahlili ile saptanamayan küçük miktarda protein çıkışı ile sorun başlar. Başvuran hastalarımızda 6 ayda, en geç yılda bir kez mutlaka yaptırırız. Bu erken devrede hastada böbrek bozukluğuna ait hiçbir belirti yoktur. Bu devredeki bozukluk saptanır ve etkin olarak tedavi edilirse böbreklerdeki hasar durdurulabilir ve iyileştirilebilir. Bu dönemde, diyette proteinin ve tuzun kısıtlanması, çok iyi kan şekeri kontrolü, yüksek tansiyonun tedavisi ve idrar yollarında iltihap varsa tedavi edilmesi önemlidir. Böbreklerdeki bozukluk ilerlediğinde kanda üre yükselir, ayaklarda şişmeler başlar. Son dönemde hasta, suni böbrek cihazı denen diyaliz ile yaşamını sürdürür. Diyaliz hem pahalı hem de kullanıcının yaşamını bir ölçüde de kısıtlayan bir sistemdir. Böbrek bozukluğundan korunmada kan şekerinin normal seyretmesi ve düzenli kontrol muayeneleri önemlidir.
Adet kanamam çok fazla. Kansızlar uçağa acaba binebilir mi? Bir de kimler uçağa binmesin? Yardımcı olursanız sevinirim.
Astım, Amfizem, Kistik fibrozisli ve yakın zamanda (3 hafta gibi) akciğer zarı yırtılması geçirmiş kişilerin mümkünse başka bir ulaşım aracını seçmeleri önerilmelidir. Kansızlığı bulunan (Sickle-cell anemili, Hgb değeri 8 mm/ dl altında olanlar gibi) hastalar kabin oksijen basıncındaki ani değişikliklerden kolaylıkla etkilenebilir. Bu kişilerin, kabin basıncı iyi ayarlanmayan uçaklarla yolculuklarında mutlaka oksijen tüpü taşımaları veya uçaklarda bu gibi durumlar için bulundurulan tüplere uçuş öncesi ulaşmaları sağlanmalıdır. Herhangi bir operasyon geçiren hastalar iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdırlar. Bağırsak gazları uçuş yüksekliğine bağlı olarak %50'ye yakın genişleyebilir. Bu durum uçuş sırasında kalın bağırsağı operasyonla karın duvarına bağlanmış olan hastaların geniş dışkı torbası kullanmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle uçuş öncesi hastalıklarımıza ait bilgiyi ilgililere iletmemiz hayati öneme sahiptir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Uçuş öncesi hastalıklara dikkat!
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