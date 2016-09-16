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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 16 Eylül 2016, Cuma

Pankreas hastaları yağdan sakınmalı

Hocam pankreasımda iltihap var. Nasıl beslenmem gerekir? Nelerden kaçınmalıyım?
Pankreas bezinin kapasitesini zorlayacak gıdaları tek seferde ve çok miktarda tüketmemek önemli. Özellikle pasta, çikolata, krema, kaymak, hamur tatlıları, yağlı börek, çörekler, susam, tahin, helvalar, yağlı yiyecekler, yağda kızartmalar, yağlı etler, yağlı tavuk, balık, sucuk, salam, sosis, pastırma, sakatatlar (karaciğer, böbrek, beyin vb.), hayvani ve katı yağlar, yumurta ve yumurtalı her gıda, alkollü içkiler, kuruyemişler, baharatlı yiyecekler, kepekli ekmek, kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut v.b) gibi gıdalardan sakının.

Doktor bey sigara içiyorum. Nefes darlığım ve öksürüğüm vardı. Doktora gittim. Bir boruya üfletip, 'KOAH olmuşsun' dedi. Oysa kilom yerinde. Başka bir doktora gitmek istiyorum. Kime gideyim?
Göğüs hastalıkları uzmanına gitmelisin. O da KOAH derse nereye gidersin onu da düşün. Doktorun üflettiği boru muhtemelen 'Spirometre' dediğimiz bir ölçüm cihazı. Spirometri, hasta bir borunun içine üflerken, solukla attığı havanın miktarı ve hızını ölçer. Daralmış veya tıkalı solunum yollarını değerlendirmek için uygulanır. Sana 'KOAH' demiş diye üzülüp alınmışsın gibi geldi. Ne kadar sigara içtiğin, bunların akciğeri nasıl etkilediği önemlidir. Şişman da zayıf da KOAH olmuş olabilirsin. Şişmanlığını da düşünecek olursak atman gereken bir sonraki adım iç hastalıkları uzman muayenesi.

Nafiz bey, 36 yaşında bir bayanım. Meme taramam için mamografi yaptırmam uygun olur mu?
Öncelikle kendi kendine meme muayenesi yapmayı ihmal etmeyin. Eğer şüpheli bir durum yoksa 40 yaş altı ve ortalama risk taşıyan kadınlar için genellikle mamografi önerilmemektedir. Ama şüpheli veya farklı bir durum varsa öncelikle doktor muayenesini öneririm. Kadın hastalıkları, iç hastalıkları veya genel cerrahi uzmanı muayenesi gereklidir. Bu hekimlerin muayenesi sonrasında gerekli görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.
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