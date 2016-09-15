Stres şekeri tetikleyebilir
Sıkıntı, huzursuzluk, gerilim, baskı altında iken vücut adrenalin ve kortizon adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlar. Ayrıca gerçekte stres, kan şekerinizin yükselmesine neden olurken, siz kan şekerinizi düşmüş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü adrenalin düşük kan şekeri belirtilerinin birçoğuna yol açar. Kan şekerinizin yükseldiğini veya düştüğünü bilemiyorsanız, hemen kan şekerinizi ölçmelisiniz. Böylelikle en doğru tedavi yöntemini uygulayabilirsiniz.
Doktor bey maç yaparken dizim burkuldu galiba. Şişme var. Buz koydum. MR çektirsem olur mu?
Muhtemelen sağ dizindeki ön çapraz bağın yırtılmış. Dizine 2-3 gün ya da ağrı geçene kadar her 1-2 saatte bir 15-20 dakika süresince soğuk uygulaması iyi gelebilir. Şişlik kaybolana kadar dizinin altına bir yastık koyarak yüksekte tut. Ortopedi uzmanı görmeden MR çektirme. "Kim istediyse o yorumlasın hatta ameliyat etsin" dersek işin zor olabilir. Tek başına MR görüntülemesi tedavi ve takip için yeterli değildir. İhmal etme. Sakatlığını arttırabilirsin.
Hocam 3 yıldır çölyak hastalığım var. Kemiklerim ağrıyor. Ağrılarımın bu hastalıkla ilgisi olabilir mi?
Olabilir de olmayabilir de. Şöyle ki bazı mide bağırsak hastalıkları kemik erimesi yapabilir. Çöliak hastalığı, iltihabi bağırsak hastalığı, gıda emilim bozuklukları, karaciğer hastalıkları bu tip hastalıklardır. Ayrıca bazı romatizmal hastalıklar çölyak hastalığı ile birlikte görülme ihtimali yüksek hastalıklardır. Bu nedenle iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Bazı kan testleri yapılsın. Kemik yoğunluğu ölçümü yaptır. Kemik erimesi varsa tespit edelim. Ona göre tedavimizi verelim.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Stres şekeri tetikleyebilir
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