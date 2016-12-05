Kızların flört dönemindeki klişe hataları
♦ Gereksiz Kıskançlıklar: Gereksiz kıskançlık yapmak. Kıskançlığını aşırıya taşımak yapılan en büyük hatalardan...
Yani sonuçta daha flört ediyorsunuz, birbirinizi tanıma dönemindesiniz. Bu tip yersiz ve aşırı kıskançlığa hiç gerek yok.
♦ Zor kız Rolü: "Ben zor kızım, öyle kimseyle konuşmam, takılmam, herkese yüz vermem" tavırları sizin kolay veya zor bir kız olduğunuz anlamına gelmez. Zorluk kavramı sizin düşüncelerinize bağlıdır.
♦ Peşinden Sürüklemek: Kısaca kaçan kovalanır taktiği... Birisi size yazıyorsa ve siz de 'Kovalasın kovaladıkça daha da aşık olur, tutunca bırakmak istemez' diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Belki kısa vadede faydalı olabilir ama uzun vadede bir erkek, bir kızı kovalamak için enerjisini harcamayacaktır.
♦ Hayat Dolu Kız: Sürekli neşeli, konuşkan, hayat dolu, hep bardağın dolu tarafına bakan biri olmaya çalışmayın. Biraz da dinlemesini ve sakinleşmeyi bilin. Kısacası yapay olmayın kendiniz olun.
♦ Cool Takılmak: Düşündüklerinizi biraz etrafınızdakilerle de paylaşın. Gizemli olmaya çalışıp kendinizi soyutlamayın. Biri sizinle iletişim kurmaya çalıştığında siz kendinizi 'ben coolum konuşmam' havası içine sokarsanız işiniz çok zor.
♦ Kıskandırma: Gerçekçi olalım, ortalama güzellikte bir kızı tavlamak isteyen koca bir erkek sürüsü varken bunu gözümüze sokmanıza hiç gerek yok. Bu sizi basit biri olarak gösterir ve geri plana atar. Eğer flört ettiğiniz kişi özel olansa diğerlerini elemeyi bilmelisiniz. 'Bak çok fazla talibim var, elimi sallasam ellisi' havası içine girerseniz kişiyi kendinizden uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmazsınız.
♦ Rolden Çıkamamak: Genelde yapılan hatalardan bir başkası... Konuyu biraz açmak gerekirse, "Ben sevimli kızım, ben eğlenceliyim, ben seksiyim, ben olgunum" gibi bir sürü rolden birini seçip o rolden çıkamamak, yani siz illa eğlenceli bir kız olmak zorunda değilsiniz. Hem sevimli hem eğlenceli hem de olgun biri olabilirsiniz. 'Bu beni eğlenceli biri olarak tanıdı, eğlenceli rolü yapmam lazım' gibi düşünmeyin. Sonuçta bir gelecek düşünerek bu yola giriyorsunuz yıllarca sürecek bu yola yapmacık biri olarak girmeyin, kendiniz olun.
Robot intihar etti
Avusturya bu şaşırtıcı olayı konuşuyor! iRobot isimli elektrik süpürgesi kapalı konumdayken birden çalışmaya başladı. Kendisini ocağa doğru sürükleyen robot sonunda ocaktaki ateşin üzerine gelmesiyle alev aldı. Mutfakta ufak çaplı bir yangın çıkaran robot kullanılamaz hale gelirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekibi yangına anında müdahale etti.
Ev sahibinin robotu terk ettiğinde kapalı bıraktığında ısrarcı olduğuna dikkat çeken itfaiye eri Helmut Kniewasser cihazın kendi kendine çalışmasına anlam veremediğini ifade ederken, evin komşuları ise 'intihar eden' robotun ailece çok fazla çalıştırıldığını robotun buna dayanamayarak kendini yok etmiş olabileceğini esprili bir dille anlattı.
AlkışlıYorum
Ankaray Metrosu Aşti Durağı'nda kalabalık treni görünce uyanıklık ederek diğer yoldaki boş trene binip gerile gerile oturan ve de alaycı bakışlarla bizi izledikten sonra vagonların çekildiği garaja doğru yola çıkan aileye buradan alkışlarımızı yollamak istiyorum.
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- Lütfi Albayrak
- Kızların flört dönemindeki klişe hataları
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