Evli bir insan olmanın getirdiği avantajlar
Gençler arasında evlilik fikri son zamanlarda saçmalık olarak görülebilir. Ancak, evliliğin hayatınız için çeşitli avantajları var.
Evlilik ahlaki değerlerinizin yükselmesini sağlar
Bir aile kurmanın verdiği farkındalık ve bekar hayatında yaşanan bazı hareketlere son vermek sizi daha etik sahibi bir insan yapar.
Daha sağlıklı bir düşünceye sahip olursunuz
Yaptığınız işler mantığınızı kullanmak zorunda olduğunuzdan ve ailenizi de düşünmeniz gerektiğinden daha sağlıklı bir düşünce yapınız olur.
Anne ve baba olma mutluluğunu yaşama şansınız olur
Bunun yaşanabilecek en güzel duygu olduğu söylenir.
Daha çok para kazanırsınız
Herkes bekar insanların harcamasının daha az olduğundan çok paraya sahip olacağını düşünür.
Ancak, evli insanlar aldıkları sorumlulukla daha çok çalışırlar ve terfi alma ihtimalleri yükselir.
Tek başınıza ölmezsiniz
Evli bir insansanız yalnız kalmanız olanaksız.
Sevdikleriniz hep yanınızda olur.
Daha sağlıklı beslenirsiniz
Hele de güzel yemek yapan bir eşiniz varsa. Veyahut kendiniz iyi bir aşçıysanız.
Yanınızda sürekli sizi anlayan biri olur
Evli bir insansanız sizi en yakın tanıyan kişi eşinizdir.
Yalnız kalmazsınız
Yalnızlık kötü şey. Birbirini seven ve tamamlayan iki insan hayat yolunda en büyük destekçileri olurlar.
Genel olarak mutlu bir insan olursunuz
Tabii, mutlu bir evlilik yaptıysanız. Akşam işten dönerken sıcak bir aile ortamına gireceğini bilmek insanı mutlu eder.
Sürekli duygusal desteğiniz olur
En kötü durumlarınızda bile o kişi sizin yanınızdadır.
Kendinize güveniniz artar
Alacağınız kararlar sadece sizi değil kurduğunuz aileyi de etkileyeceğiniz için yere daha sağlam basar ve daha cesur kararlar alabilirsiniz.
Bencillik yapamazsınız
Evlilik bencil hareket etmeyi önler. Her konuda daha doğru kararlar alırsınız.
Evli insanlar bekarlara göre daha az kanser riski taşır
Düzenli ve sağlıklı bir hayat kanserin en önemli engelleyicilerindendir.
İşinizde daha çabuk yükselirsiniz
Çünkü ailenize bakmak ve onları rahat yaşatmak için daha iyi kazanmanız gerekmektedir.
Bunun için de çokça uğraşırsınız.
Ömrünüz uzar
Evlilik demek sağlıklı ve mutlu bir hayat demektir. Evli insanlar bekarlara göre daha uzun yaşar.
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EŞEK
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- Tamam tövdün, anladik ta sana pirşey sormak isteyrum!
- Sor bakalım.
- Neden önce beni değul de eşeği dövdün?
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- Lütfi Albayrak
- Evli bir insan olmanın getirdiği avantajlar
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