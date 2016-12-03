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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi

Evli bir insan olmanın getirdiği avantajlar

Bekarlık sultanlıktır diyenlere kulak asmayın.
Gençler arasında evlilik fikri son zamanlarda saçmalık olarak görülebilir. Ancak, evliliğin hayatınız için çeşitli avantajları var.

Evlilik ahlaki değerlerinizin yükselmesini sağlar
Bir aile kurmanın verdiği farkındalık ve bekar hayatında yaşanan bazı hareketlere son vermek sizi daha etik sahibi bir insan yapar.

Daha sağlıklı bir düşünceye sahip olursunuz
Yaptığınız işler mantığınızı kullanmak zorunda olduğunuzdan ve ailenizi de düşünmeniz gerektiğinden daha sağlıklı bir düşünce yapınız olur.

Anne ve baba olma mutluluğunu yaşama şansınız olur
Bunun yaşanabilecek en güzel duygu olduğu söylenir.

Daha çok para kazanırsınız
Herkes bekar insanların harcamasının daha az olduğundan çok paraya sahip olacağını düşünür.
Ancak, evli insanlar aldıkları sorumlulukla daha çok çalışırlar ve terfi alma ihtimalleri yükselir.

Tek başınıza ölmezsiniz
Evli bir insansanız yalnız kalmanız olanaksız.
Sevdikleriniz hep yanınızda olur.

Daha sağlıklı beslenirsiniz
Hele de güzel yemek yapan bir eşiniz varsa. Veyahut kendiniz iyi bir aşçıysanız.

Yanınızda sürekli sizi anlayan biri olur
Evli bir insansanız sizi en yakın tanıyan kişi eşinizdir.

Yalnız kalmazsınız
Yalnızlık kötü şey. Birbirini seven ve tamamlayan iki insan hayat yolunda en büyük destekçileri olurlar.

Genel olarak mutlu bir insan olursunuz
Tabii, mutlu bir evlilik yaptıysanız. Akşam işten dönerken sıcak bir aile ortamına gireceğini bilmek insanı mutlu eder.

Sürekli duygusal desteğiniz olur
En kötü durumlarınızda bile o kişi sizin yanınızdadır.

Kendinize güveniniz artar
Alacağınız kararlar sadece sizi değil kurduğunuz aileyi de etkileyeceğiniz için yere daha sağlam basar ve daha cesur kararlar alabilirsiniz.

Bencillik yapamazsınız
Evlilik bencil hareket etmeyi önler. Her konuda daha doğru kararlar alırsınız.

Evli insanlar bekarlara göre daha az kanser riski taşır
Düzenli ve sağlıklı bir hayat kanserin en önemli engelleyicilerindendir.

İşinizde daha çabuk yükselirsiniz
Çünkü ailenize bakmak ve onları rahat yaşatmak için daha iyi kazanmanız gerekmektedir.
Bunun için de çokça uğraşırsınız.

Ömrünüz uzar
Evlilik demek sağlıklı ve mutlu bir hayat demektir. Evli insanlar bekarlara göre daha uzun yaşar.
ofpof.com

EŞEK
Bir gün Temel eşeğiyle köyüne dönerken yolda gördügü elma bahçesindeki elmalardan tatmak ister. Bahçeye girer ve eşeğinin üstünde kolayca eriştiği elmalarla bir güzel karnını doyurur. Tam ayrılacağı sırada bahçe sahibi ikisini de görür ve yakalar. Önce bir güzel eşeği döver, ardından da köşede bekleyen Temel'i pataklar. Dayaktan sonra dayanamayan Temel sorar:
- Tamam tövdün, anladik ta sana pirşey sormak isteyrum!
- Sor bakalım.
- Neden önce beni değul de eşeği dövdün?
- Seni önce dövseydim eşek kaçardı da ondan!...

DİLENCİ
Adamın biri kendisinden para isteyen dilenciye: "Ben sokakta dilenen kimseye para vermem" diyince dilenci: "Ne yani, sizden üç kuruş para koparabilmek için büro mu açacaktım?!!..."

AlkışlıYorum
Geçen gün cuma vaktinde dualar geri çevrilmez diye ellerimi açıp "Allah'ım sen bana en yakın zamanda çocuk ver." diye dua ettim. Aradan 5 dakika geçmeden karşı komşum küçük oğlunu getirip birkaç saat bakmamı istedi. Meramımı anlatamadım galiba...
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