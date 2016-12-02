Erkekler söylemez
En azından bu ülkede.
* Diriliş Ertuğrul'u izlemesek de olur aşkım. Lütfen Kara Sevday'ı Aç.
Yorum gerektirmeyen bir başlıkla başlangıcı yapıyorum.
* Bu koltuğa 4000 lira karttan mı çektirdin?
Hmm çok rahatmış hayatım.
Sinirden o an o koltuğu parçalayabilir.
* Orta okul arkadaşın Ahmet tabi ki akşam yemeğe gelebilir. Hatta kalabilir de.
İstememek mi? Asla. Başımızın üzerinde yeri var istediği kadar kalabilir hiç kızmam ben böyle şeylere...
* Patronun Mehmet beyle yurt dışı seyahati mi? Aşkım çok sevindim.
Hatta odalarınız da aynı olsun çalışırsınız beraber. Dosyalara bakarsınız falan.
* Jason Statham'ın çıplak posterini odaya mı asacaksın? Sol köşeye as bence. Uyandığın anda ilk gördüğün şey olsun.
O posteri dürer... Anladın.
* Şu samimi arkadaşın Kerim kadar karizmatik olmayı isterdim Kerim kadar karizmatik olmak ne haddimize
* Önemli olan işlevi değil boyu aşkım.
Sözün bittiği yer. İşi bilen zaten mutlu eder söylemez, işi bilmeyen de gururunu yenemez de söylemez.
AlkışlıYorum
Sabah uyandığımda yastığımın başına konan notta "Okları takip et sevgilim" yazısıyla kocamın tıpkı filmlerde olduğu gibi bir süpriz hazırladığını düşündüm. Heyecanla takip etmeye başladım. Vardığım son okun gösterdiği yönde dağ gibi birikmiş ütülenecek çamaşırlar ve bir not vardı. "Bari sen ütülemiyorsun, kuru temizleyiciyi ara da bugün hallediver ütü işini" Çok romantiğiz çook!
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- Lütfi Albayrak
- Erkekler söylemez
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