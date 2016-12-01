Güzel Türkçemizde en çok yanlış yazılan kelimeler
* Egsoz, egzos, eksoz, ekzoz değil EGZOZ
* Haşufman, haşortman, eşortman değil EŞOFMAN
* Püsküüt, pisküüt, büsküüt, pisküvüt, püskevit değil BİSKÜVİ
* Profotol, profütür, prolüfütür, profütürül değil PROFİTEROL
* Ropteşambır, röpteşambır değil ROPDÖŞAMBIR
* Gardrop, gardolap değil GARDIROP
* Herkez değil HERKES
* Yanlız değil YALNIZ
* Çünki değil ÇÜNKÜ
* Laylon değil NAYLON
* Aşcı, Ahçı değil AŞÇI
* Mağrul değil MARUL
* Şemşiye değil ŞEMSİYE
* Anaktar değil ANAHTAR
* Bağzı değil BAZI
* Afferim, afferin değil AFERİN
* Fortmanto değil PORTMANTO
* Gaste, gazate değil GAZETE
* İddaa marka adı, ama gerçeği idda değil İDDİA
* Maffolmak değil MAHVOLMAK
* Şöför değil ŞOFÖR
* Pogça değil POĞAÇA
* Proğram değil PROGRAM
* Acaip değil ACAYİP
* Atmış değil ALTMIŞ
AlkışlıYorum
"Bir ayda on kilo vermek için arayın" yazısını okuyup, "Bir ayda 15 kilo vermek için kaç kere aramak lazım?" diye soran bir canlı tanıdım! İfşa ederim.
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- Lütfi Albayrak
- Güzel Türkçemizde en çok yanlış yazılan kelimeler
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