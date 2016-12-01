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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 01 Aralık 2016, Perşembe

Güzel Türkçemizde en çok yanlış yazılan kelimeler

Dil öğrenimi bebeklikten başlayan bir süreç. Anne-baba eğitimi ile başlayan dil öğrenimi o süreçte nasıl başlarsa o şekilde gidiyor aslında. Okuma oranımızın çok düşük olması, araştırılıp doğrunun bir türlü öğrenilmemesi güzel dilimizde bazı kelimelerin ısrarla yanlış yazılmasına sebep oluyor. İşte Güzel Türkçemizde En Çok Yanlış Yazılan Kelimeler ve Doğruları;

* Egsoz, egzos, eksoz, ekzoz değil EGZOZ
* Haşufman, haşortman, eşortman değil EŞOFMAN
* Püsküüt, pisküüt, büsküüt, pisküvüt, püskevit değil BİSKÜVİ
* Profotol, profütür, prolüfütür, profütürül değil PROFİTEROL
* Ropteşambır, röpteşambır değil ROPDÖŞAMBIR
* Gardrop, gardolap değil GARDIROP
* Herkez değil HERKES
* Yanlız değil YALNIZ
* Çünki değil ÇÜNKÜ
* Laylon değil NAYLON
* Aşcı, Ahçı değil AŞÇI
* Mağrul değil MARUL
* Şemşiye değil ŞEMSİYE
* Anaktar değil ANAHTAR
* Bağzı değil BAZI
* Afferim, afferin değil AFERİN
* Fortmanto değil PORTMANTO
* Gaste, gazate değil GAZETE
* İddaa marka adı, ama gerçeği idda değil İDDİA
* Maffolmak değil MAHVOLMAK
* Şöför değil ŞOFÖR
* Pogça değil POĞAÇA
* Proğram değil PROGRAM
* Acaip değil ACAYİP
* Atmış değil ALTMIŞ

AlkışlıYorum
"Bir ayda on kilo vermek için arayın" yazısını okuyup, "Bir ayda 15 kilo vermek için kaç kere aramak lazım?" diye soran bir canlı tanıdım! İfşa ederim.

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