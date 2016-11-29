Erkek arkadaşınız tam bir ezik
Sizi sürekli ihmal etmesi. Sizin yerinize başka şeylerle ilgilenip durması.
İnsanın fena halde sinirini bozar. Siz orada en güzel, en seksi kıyafetlerinizle otururken o gider maç izlemeye kalkar. Gay midir nedir diye düşünürsünüz.
Hislerinize ve duygularınıza önem vermemesi.
Sadece kendisi vardır dünyada. Büyük bir bencillik içerisindedir.
Size güvenmemesi. Her şeye şüpheci yaklaşması.
Erkek arkadaşlarınızla gece gezmesine çıkmak istersiniz, sorun çıkartır. En yakın kankanız olan erkekle aynı yatakta uyurken görür sorun çıkartır. Böyle güvensizlik olmaz.
Size artık iltifat etmemesi. Güzel şeyler söylemeyi kesmesi.
Tam olarak ayılaşmaya başladığını gösterir. Kesinlikle yavaştan şutlanmalıdır.
Sevgi sözcüklerini bırakıp isminizle hitap etmeye başlaması.
Sanki on yıllık evli çiftlere döndürmüştür işi.
Görünüşünüze de karışmaya başlaması. Mini eteğinizi, şortunuzu eleştirmesi.
Hangi çağda yaşadığına dikkat etmesi gerekir.
Annesinin sözünden çıkmaması. Sürekli onun dediklerini yapması
Akıl yaşı olarak hiç mi hiç ilerleyemediğini gösterir.
Sizin hoşunuza giden şeyleri beğenmemesi. Küçümsemesi.
Kendisinin sizden daha zevkli olduğunu düşünüp ne kadar varoş hareket varsa yapar.
Başkalarıyla tartışırken haksız olsanız bile sizin tarafınızı tutması gerekirken bunu yapmaması.
Ne işe yararsın ki sen?
Gittiğiniz mekanda hesabı size ödetmeye çalışması.
Sakın ödemeyin kızlar Gerekirse girsin bulaşığı yıkasın.
Yaptığı onca terbiyesizliğe rağmen özür dilememesi.
Bardağı taşırmaya yakın damlalardan biridir.
Başka kızlar tarafından beğenilmemesi. Hiçbir kızın kendisiyle flörtleşmemesi
O zaman sizin de onunla hiçbir işiniz olmamalı.
haberself.com
YALAN
Asker, komutanın karşısına çıktı, izin istedi. Komutan sebep sordu:
-Efendim, karım çocuğumuzun çok hasta olduğunu yazmış da...
-Yalan söylüyorsun. Çünkü karından gelen mektubu ben de okudum, hiç öyle bir şeyden bahsetmiyordu.
Asker selam verdi, tam kapıdan çıkarken döndü ve samimiyetle:
-Komutanım, dedi. İkimiz de yalancıyız anlaşılan, çünkü ben evli değilim.
MEZARLIK
Temel, gece vakti mezarlıktan geçmek zorundadır, ama çok korkar.
Arkadaşları 'korkma yahu' derler:
- Mezarlıktan geçerken şarkı söylersin; hiçbir sey olmaz.
Temel çaresiz bu öneriyi kabul edip mezarlığa girer.
Zifiri bir karanlık, Temel korku içinde ve başlamış bir türkü söylemeye:
- Ay akşamdan ışıktır!
Ve hemen ardindan müthis bir koro:
- Yaaaylalar, yaylalar!..
AlkışlıYorum
Bir alkış da, 59 yaşındaki annemi, evet doğru duydunuz; annemi telefonla aramak suretiyle askere çağıran askerlik şubesi yetkililerine istiyorum. E kadın ne desin; "Vatanın bana ihtiyacı varsa seve seve giderim." dedi...
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- Lütfi Albayrak
- Erkek arkadaşınız tam bir ezik
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