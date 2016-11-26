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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi

Erkekler için kalite kontrol

Hanımlar! Bu yazıyı okuyun. Karşınıza böyle bir erkek çıktığında hemen oradan uzaklaşın. Ya da varsa böyle biri bırakın, yoksa üzülen siz olursunuz. Bir erkeğin tamamen kalitesiz ve beş para etmez bir adam olduğunu kanıtlayan özellikler aşağıdadır.

* Sürekli kendisinden bahsedip kendisini övüp durması.
* Bakımsız ve pis olması. Deodorant nedir bilmemesi.
* Futbol, kadın ve arabadan başka konuşacak hiçbir mevzusu olmaması.
* Kız arkadaşının yanında bile olsa utanmadan geğirmesi.
* Yapmadığı şeyleri sanki yapmış gibi anlatması.
* Kız arkadaşıyla yaşadığı özel anları ertesi gün arkadaşlarına anlatacak kadar iğrençleşmesi.
* Parasından başka övünecek hiçbir şeyinin olmaması.
* Kitap okumaması. Cahil cahil gezmesi.
* Sevgilisi veya eşi olduğu halde başka kadınlarla flörtleşmesi.
* Kadınların da olduğu bir ortamda küfürlü konuşması.
* Verdiği sözü tutmaması, arkasında durmaması.
* Oturup kadınlar gibi dedikodu yapması.
* Ayrılığı kaldıramaması ve ayrıldıktan sonra çirkinleşmesi.
* Reddedildiği halde sümük gibi yapışması.
* Kadına, karı demek gibi bir öküzlüğün içinde bulunması.
* Dişlerini fırçalamaması ve hergün yıkanmamasıdır..
* Cimrilik. Cimri insana erkek diyemezsin hiç bir koşulda.
* Harcadığı parayı yüze vurması.
* Başka kadınlarla karşılaştırma yapması.
* Başka kadınlara yiyecek gibi bakması.
* Annesine bağırması...
* Parası olduğu halde hep en ucuzun, en kötünün peşinden koşması.
* Hasta olan kadına merhamet göstermemek, umursamamak.
* Kadının yaptığı iyilikleri takdir etmemesi, görmemesi, nankör olması.
* Konuşmak yerine hemen kavgaya başlamak

GELİN -DAMAT
Kilisede düğünün başlamasına çok az zaman var. Damat rahibin yanına yaklaşıp fısıldar: "Bakın. Size vereceğim 100 dolar karşılığında evlilik yeminimizde birtakım değişiklikler yapmanızı istiyorum. Hani şu bana soracağınız: 'Sonsuza dek seveceğinize, koruyacağınıza, sadık kalacağınıza yemin ediyor musunuz?' kısmı var ya, onu metinden çıkarmanızı istiyorum." Rahip gülümseyerek başını sallar ve damat rahibin avucuna 100 dolar sıkıştırıp içeri döner. Ve düğün başlar. Gelin ve damat rahibin önünde buluşur ve yeminler okunmaya başlanır. Sıra damadın yeminine gelince damadın gözleri hain hain parlar ve rahip damada sorar: "Eşinizin daima bir adım gerisinden yürüyeceğinize, her emrini ve dileğini yerine getireceğinize, her sabah kahvaltısını hazırlayıp ayağına kadar götüreceğinize, ve ikiniz de yaşadığınız sürece başka kadınlara yan gözle bile bakmayacağınıza yemin ediyor musunuz...?" Tabi damadın bu beklenmedik iş karşısında gözleri fal taşı gibi açılır. Sağa sola bakar, bir yutkunur... Ve kısık bir sesle: "E...eee... evet efendim" der. Ama tören sona erdikten sonra damat hışımla rahibin karşısına dikilir: "Bir anlaşma yaptığımızı sanıyordum!" Rahip gülümseyerek cevaplar: "Eşiniz daha iyi para verdi..."

AlkışlıYorum
Geçenlerde 3 yıldır beraber olduğum sevgilimle telefonda konuşurken telefonu hoparlöre alması gerekti. Biraz konuştuktan sonra hoparlörü kapatmasını çünkü sesimin yankı yaptığını, her söylediğimi tekrar duyduğumu söyledim. El cevap: "Kendi sesini duydun diye rahatsız mı oldun aşkım? Gördün mü 3 yıldır ne çektiğimi?"

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