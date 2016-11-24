Lisede kimsenin yüzüne bakmadığı kızlar
KAYSERİLİ
Küçük Kayserili'ye hocası sormuş:
- Altı kere altı?
- Otuz dokuz.
- Otur, sıfır.
Arkadaşı sorar :
- Bildiğin halde neden otuz dokuz dedin?
- Pazarlık edecektim, anlamadı...
KAMYONCU
Bir gün zengin bi genç son model Ferrari'siyle yolda ilerlerken; karşısına çıkan kırmızı ışıklarda durmuş. Durmaya kalmadan arkadan korkunç bir sesle bir kamyon Ferrari'ye çarpmış. Kazanın heyecanıyla kamyoncu inmiş arabadan, başlamış genç çocuğa yalvarmaya:
- "Abi affet beni, ben bu arabanın masrafını ödeyemem. Evde çoluk çocuk açlar abi" şeklinde ağlayıp ayaklarına kapanmış.
E genç çocuk da sonunda dayanamamış:
- "Tamam peki peki" deyip koyulmuş tekrar yola.
Yolda arkası göçmüş arabasıyla ilerlerken tekrar bir kırmızı ışıkta durmuş veeeee....
Tekrar bi kamyon arkadan gelip arabaya çarpmış.
Tabi genç artık büyük bir sinirle arabadan inmiş. Arabaya çarpan kamyoncu ise hiç istifini bozmadan kafasını camdan dışarı çıkarmış:
- "Yabancı değil abi benim ben..."
AlkışlıYorum
Kocaman bir alkış da doğum günüm için aldığı altın yüzüğü tek olarak göndermesinin mümkün olmadığını söyleyen kargo firmalarına nispet; bir kilo leblebinin içine saklayıp yollayan Çorumlu arkadaşıma ve hayatının en pahalı leblebisini yiyen bana gelsin.
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- Lütfi Albayrak
- Lisede kimsenin yüzüne bakmadığı kızlar
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