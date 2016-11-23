Erkeklerin ayrılık sonrası içinde bulunduğu evreler
Şaşkınlık Evresi: Ayrılığın ilk evresidir. Genç adam ne yaptığının ve başına geleceklerin henüz farkında değildir.
Pişmanlık Evresi: Şaşkınlık evresi bittikten sonra yaşanan evredir.
Depresyon Evresi: Tüm evreleri kapsayan, içine alan evredir. Ta ki, depresyondan çıkana kadar.
Sevgiliden Kalan Hatıralara Bakıp Bakıp Ağlama Evresi: Bu genelde bir toka ya da küpe benzeri bir hatıradır. Erkeğin evinde kalmıştır ve en olmadık zamanda ele geçer. Mektup da varsa iş daha da beter bir hal alır.
Alkol ve Sigaraya Aşırı Para Verilen Evre: İçmeyen adam bile içer bu evrede. Günde içilen sigara miktarı çoğalır. Hepsi de efkardandır.
Cengiz Kurtoğlu Evresi: Arabesk evredir. Kişisine göre Ferdi, Orhan, Müslüm, İbo evreleri de olabilir. Şimdiki gençlerin "Arsız Bela" evresi bu evrenin yavaş yavaş yenini almaktadır.
Anıların Birer Birer Akılda Canlandığı Evre: İçip içip eski sevgiliyle yaşananlar hatırlanır. Tam durulmuşken bir daha depresyona girilir.
Agresiflik Evresi: Bu evrede her kişi önüne gelene sinirlenir. Duvarları yumruklar. Başını taşlara vurur üzüntü ve pişmanlıktan.
Zaten Sevmiyordum Evresi: Kuyruk acısıyla söylenmiş bir yalanın evresidir bu. Amaç acıyı azaltmaktır kendince.
Zaman Her Şeyin İlacıdır Evresi: Aslında hiçbir şeye ilaç olmadığını biraz geç anlar erkek tarafı. Zaman geçtikçe pişmanlık ve sıkıntı daha da artar.
Arkadaşlarla Aşırı Sosyalleşme Evresi: Daha önce fazla vakit geçirmediği arkadaşlarla takılmaya başlanan evre. Amaç içinde bulunulan yalnızlığu unutmaki ortamlara akmak istemektir.
Uyanış Evresi: Genç adamın artık yavaş yavaş mevzuyu unutmaya başladığı evredir. Bu evrede depresyonda azalma görülür.
Acil Sevgili Bulmam Lazım Evresi: Erkeğin standart ve beğenileri yerle bir değere düşmüştür. Kim olursa olsun yanımda bir kız olsun der. Tasmasından salınmış pitbull gibidir. Her yere saldırır.
Çivi Çiviyi Söker Evresi: Erkeğin artık önüne gelene asılmaya başladığı evredir. Olaya hızlı girdiği için ret cevapları alması ihtimal dahilindedir.
Yeni Sevgilinin Bulunduğu Evre: Bir sabah yanında böyle bir kızla uyanır ve eskiye dair ne varsa uçar gider aklından. Artık rahatlamış ve ferahlamıştır.
Eskiye Ait Her Şeyi Unutma Evresi: Artık yeni bir aşka yelken açıldığının kanıtı evredir. Eski unutulup yeni olan elde tutulmaya bakılır. Yeniden de ayrılınca sil baştan başlar.
AJAN TEMEL
CIA, Rusya'daki çok gizli bir görev için seçmece adaylarını bir imtihana tabi tutar.
Başarılı olan adayları son bir sınav olarak sır tutma sınavına alır. Her birine bir sır verirler ve bunu söyleyip söylemeyecekleri konusunda işkenceye başlarlar. Ajanların çoğu çözülür fakat Temel ne yaparlarsa yapsın sırrı vermemektedir. En ağır işkenceleri geçtikten sonra tamam derler Temel bu işe uygun. Yalnız uykusunda konuşup konuşmadığını öğrenmek için bir de odasına kamera koyalım onu izleyelim.
Ve Temel'in odasına gizlice kamera koyarlar. Temel odaya döner dönmez kafasını duvarlara vurmaya başlar ve bir taraftan da söylenir:
-Hatırla oni... Hatırla oni. Boşu boşuna işkence görüyorsun hatırla oni...
AlkışlıYorum
* Fazla kilolarından şikayet eden ve zayıflayamadığı için son çare olarak akupunktura başlayacağını söyleyen X abi, sana ''Zayıflamak için yavaş yemelisiniz'' der demez; o kocaman açtığın gözlerinle 'Ne? Lavaş mı yiyeyim?'' dedin ya artık akupunkturdan da ümidi kestik bilesin.
* Facebook'ta sevgilisini kasıtla duvarına "Katip benim, ben katibin, el ne karışır" yazan ablama abimin bir alt satırdaki yorumu: "Kardeşime beş kardeş ne güzel yakışır..."
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- Lütfi Albayrak
- Erkeklerin ayrılık sonrası içinde bulunduğu evreler
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