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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 22 Kasım 2016, Salı

Kadınların gizemli dünyasının açılımı

Biliyoruz ki, erkeklerin çoğu kadınların aslında söylemek istediklerini ve onlara özgü durumların gizemini anlamaya çalışarak bir ömür tüketiyor. O erkeklere altın değerinde ipuçları veren bu cümleler, bir kadının gözünden okunduğunda ise daha büyük anlamlar kazanıyor. Çünkü bu cümleler ancak ve ancak bir kadına ait olabilir. Onların karmaşık dünyasını kavramak için bu cümleleri iyi değerlendirmekte fayda var. Erkeklerin ufkunu iki katına çıkaracak, kadınların okudukça gözlerini yaşartacak cümleleri derledik.
* Erkekler bir kadının beyninin nasıl çalıştığını anlamak istiyorlarsa, 2857 sekmenin aynı anda açık olduğu bir bilgisayar hayal etsinler. Hem de sürekli...
* Her kadının mutlaka, sadece otururken giyebildiği bir çift ayakkabısı vardır
* Bir kadının saçlarını kısacık kestirmeyi ve uzatmayı istemesi aynı anda gerçekleşebilen isteklerdir. Ve bu normaldir
* Çekici bulduğu erkekler: Ünlüler, 2 katı yaşında olanlar, varlığından haberi olmayanlar, varlığından bile emin olmadıkları, ölmüş olanlar.
* Regl tanımı: Size iyi bir haber vermeye gelip, 1 hafta boyunca sizde kalan, bütün yemeklerinizi yiyen, kıyafetlerinizi giyen arkadaş.
* Her bir güzel selfie fotoğrafın arkasında, 50 tane elenmiş selfie vardır
* Aynaya bakarken: Bugün harika görünüyorum. Florasan ışıkta aynaya bakarken: Bakamadı :(
* Bir kadın ne istersen onu yap diyorsa, ne istiyorsanız onu sakın yapmayın (kesin bilgi)
* Bu yaz kesinlikle kamp yapmak istiyorum! Tercihen bir otelde, mümkünse içinde havuz ve spa bulunan...
* Kendime özgü bir tarzım var. "Arabadan inmeme gerek kalmaz diye düşünüyordum" tarzı...
* Uzun geçen bir günün sonunda sütyeni çıkarıp en yakın yere yığılmaktan daha fazla rahatlatan bir şey olamaz...
* Açım ama yemek yemek için çok yorgunum. Pantolonlardan nefret ediyorum. Belim ağrıyor. Herkesten nefret ediyorum, beni sev...
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KADEŞ SAVAŞI
Tarih dersinde öğretmen birini tahtaya kaldırmış ve sormuş:
Oğlum Kadeş Savaşı'nı kim yaptı?
Çocuk hemen yanıtlamış: Hocam vallahi billahi ben yapmadım.
Hoca sinirinden çıldıracak. O sinirle dışarıya çıkmış, koridorda Matematik öğretmenini görmüş ve durumu Matematik öğretmenine anlatmış: Hoca hanım bu öğrenciler beni çıldırtacak;
Kadeş Savaşı'nı kim yaptı diye soruyorum, vallahi billahi ben yapmadım diye yanıt veriyorlar, çıldıracağım...
-Hocam üzülmeyin çocuktur bunlar hem yaparlar hem de yapmadım derler... Tarihçinin sinirleri iyice tepesine çıkmış ve soluğu Müdür Bey'in odasında almış.
-Müdür Bey bu nasıl bir okul, ne öğrencisinde hayır var, ne de öğretmeninde; öğrenciye Kadeş Savaşını kim yaptı diye soruyorum, ben yapmadım diyor, öğretmene durumu anlatıyorum, bunlar çocuktur hem yaparlar hem de yapmadım derler diyor, kafayı yiyeceğim.
Müdür Bey: Siz hiç kendinizi üzmeyin Hocam, bunda merak edilecek birşey yok, şimdi Bakanlığa bir yazı yazar ve Kadeş Savaşı'nı kimin yaptığını sorarız... Tarih Öğretmeni aldığı yanıt ile oracığa yığılıp kalmış ve müdürden bir hafta izin almış...
Bir hafta sonra Bakanlıktan bir yazı: Bu yıl ödenek olmadığı için Kadeş Savaşı yapılamayacaktır.
Bilginize...

AlkışlıYorum
Diyet yapmaya bu kadar kararlıyken, hatta bir haftadır çikolata bile yemeyen bana bir tabak salata yerken "Bizim köyde inekler de hep otla besleniyor ama ben hiç 55 kilo olanını görmedim." demeyecektin. Gel de şimdi yeme o tatlıları...

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