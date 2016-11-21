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  1. Yemek yiyen insanlara asla sorulmayacaklar
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi

Kız kardeşinizin eşyaları nasıl çalınır?

Ablasının veya kardeşinin çok beğendiği elbiselerini izinsiz almak isteyen kardeşlerin mutlaka yapması gereken 19 şey...
1. Kıyafetleri teker teker alın.
2. İnsanlar sizi birbirinize benzettiği zaman üzülün.
3. Size gelen iltifatlarda mutlaka kız kardeşinizi de dahil edin.
4. Yeni kıyafetlerinizi sevmeseniz de giyin. Çünkü onlar adı üstünde yeni kıyafetler.
5. Kıyafetleri alırken sizi görmemesi için çok dikkatli olun.
6. Dua edin sizi kendi kıyafetleri ile görmesin...
7. Elbiseleri çalarken yakalarsa çok sinirli olacağını düşünün.
8. Kıyafetleri alırken heyecan yapmamaya dikkat edin.
9. Facebook'un başına geçip kardeşinize istediğiniz elbiseyi almak için zihinsel bir mesaj yollayın.
10. Çalmayı plandığınız elbiseleri doğum gününüzde hediye olarak alın.
11. Kendisine almasını istediğiniz kıyafetler konusunda ipuçları verin.
12. Elbisenin kime ait olduğu konusunda tartışmalar yapın...
13. Aynı boyutlarda olmasanız bile yine de elbiseleri giymeye çalışın...
14. Ayakkabıları kendi ayağınıza uydurmaya çalışın.
15. Sonra da elbiseleri kendi boyutunuza göre ayarladığınızı inkar edin...
16. Çalmak istediğin kıyafetler yıkamaya gittiği zaman sinirlerini kontrol etmeye çalışın...
17. Gardırop bağımlılığı yüzünden sürekli kardeşiniz ile tartışmalar yaparsınız...
18. Kardeşinizin stilini sürekli olarak övün...
19. Fakat ona yakalanırsanız hayatınız bundan sonra zindan olacaktır.
onedio.com

GÜLEN BEBEK
Hastanede bir bebek doğar. Bebeğin hiçbir fiziksel kusuru yoktur. Ama bir sorunu vardır. Sürekli gülmektedir. Annesi babası şaşkın şaşkın bakar. Hemşireler ve doktorlar da bir anlam veremez. Derken pediatriden biri geliyor parmaklarının tam olup olmadığını görmek için bebeğin sımsıkı yumruk olmuş avucunu açar. Bebeğin avucunda bir doğum kontrol hapı yok muymuş!

BİR YIL
Bir hayli yaşlı olan Fadime ve Temel'e basın mensupları sormuş:
- Kaç yaşındasınız?
- Seksen yedi, demiş Fadime...
Yüz yaşıma kadar yaşayacağım...
-Ben de seksen yedi, demiş Temel...
Ben yüzbir yaşıma kadar yaşayacağım.
-Neden bir yıl fazla yaşamak istiyorsunuz?
-Hiç değilse bir yıl kafamı dinlerim.

AlkışlıYorum
12 yaşında araba kullanmaya başladığımda psikopat gibi her sabah 5'te arabayı kaçırıp 10 dakika gezip tekrar yatıyordum. Bunu fark eden babam yatağın altı, yastığın altı, ansiklopedilerin içi, buzdolabı, halı altı, televizyonun arka kısmı dahil her yere anahtar sakladı. Ama ben buldum. Yine gezdim ve her seferinde de dayak yedim. En son saksının toprağına gömdüğü anahtarı da bulup gittim. Gezintiden döndüğümde babamdan gelen tepki müthişti: Oğlum o anahtar sende kalsın, ben yedek anahtarı kullanırım.
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