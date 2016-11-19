Erkeklerin merak ettiği sorular
* Maddiyata verdiğiniz bu önemin sebebi ne? Neden gözünüz hep erkeğin cüzdanında?
* Kendinize olan bu aşırı güvenin sebebi ne? Neden bulunmaz Hint kumaşı modunda geziyorsunuz?
* Ota roka ağlamayı nasıl oluyor da başarabiliyor, bunu duygu sömürüsü aracı olarak kullanabiliyorsunuz?
* Reddedeceğiniz bir erkeğe direkt cevap vermek yerine neden egolarınızı tatmin etmek için süründürüyorsunuz?
* Neden kendinizden güzel bir kız gördüğünüzde onun hakkında kötü kelimeler kullanıyorsunuz?
* Efendi erkekler yerine neden iti kopuğu tercih edip sonunda zararlı çıkacağınızı bildiğiniz ilişkilere katlanıyorsunuz?
* Nasıl oluyor da ayrılık acısından ağladığınızı söyleyip aynı anda başka erkeklerle flörtleşebiliyorsunuz?
* Güzel olmadığınız halde güzel olduğunuzu düşünmek sizi rahatsız etmiyor mu?
* İnsanların yüzüne sahte sahte gülümseyip arkalarından konuşmayı bu kadar rahat nasıl başarabiliyorsunuz?
* Neden bu kadar yapmacıksınız?
* Neden hemcinslerinize karşı yoğun bir çekememezlik var sizde?
* Kaslı bir erkek odunun teki de olsa nasıl oluyor da dibiniz düşebiliyor?
* Neden sosyal medyada açık saçık pozlarınızı paylaşıp bu şekilde ilgi çekmeye çalışıyorsunuz?
* Neden sadece dış görünüşe önem veriyorsunuz ve bu kadar şekilcisiniz?
* Neden her önünüze gelen erkeği size aşıkmış ya da asılıyormuş sanıyorsunuz?
* Neden hiç beceremediğiniz halde sürekli yalanlar söyleyip duruyorsunuz?
* Neden doğal olamıyorsunuz, doğal halinizden nefret ediyorsunuz?
* Yok yere onlarca trip atmaktan nasıl oluyor da bu kadar zevk alıyorsunuz?
haberself.com
AlkışlıYorum
Aramızın kötü olduğu sevgilimi gecenin bir yarısı arıyorum ve "Uyuyamıyorum bir türlü..." diyorum. "Neden?" diyor, "Seni düşünmekten..." diyorum. Sevgilimden gelen süper duygusal(!) cevapla telefon konuşmasını noktalıyorum: "Sabah erken kalkacaksın. Boşver, uyandıktan sonra düşünürsün!"
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- Lütfi Albayrak
- Erkeklerin merak ettiği sorular
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