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  1. Yalnızca kadınlara özgü mimikler
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Kasım 2016, Cuma

Her zombi filminde olan sinir bozucu olaylar

Zombi filmlerinin yeri Hollywood'da ayrıdır. Bu filmler zaman izleyici çekmeyi başarır. Ama bu filmlerde o kadar klişeleşmiş sahneler oluyor ki bizi zombi filmi izlemekten soğutuyor.
* Isırıldığını gizleyen eleman Virüsün yayılmasını amaçlar bu eleman. Yoksa film nasıl devam etsin.
* Orada, burada birbirini tanımayan kişiler bir grup oluşturur.
* Grubun en iyi silah kullananı lider olur Zombi filmlerinden tiksinir misiniz? Evet, kan tutuyo beni. Hayır severek izlerim
* Sürekli zombiler tarafından kovalanan grup, bir köşeye sıkıştırılır ama kesinlikle kurtulurlar
* Grupta, tüfekle kafa uçurmayı seven eleman eksik olmaz
* Grupta en az 1 tane delikanlı ve korkusuz bir kadın vardır
* Gruptan ısırılan kişi zombiye dönüşürken duygusal anlar yaşanır. Eş dost başında toplanır. Zombi öldürülürken gözyaşları sel olur
* Her zombi filminde arabayla zombiler biçilir
* Zombi baskınından kaçarken mutlaka biri unutulur ve gruptan birkaç kişi geri döner Ne hikmettir ki unutulan arkadaş kanlı canlı bulunur.
* Isırılması hiç beklenmeyen kişi en saçma zamanda ısırılır
* Genellikle yavaş hareket eden zombiler, her zaman karakterlerin 2 3 adım gerisindedir
* Genelde rahatsız edici sesler çıkaran zombiler hiç ummadık zamanda sessizce saldırabilirler
* Büyük ihtimalle hastalığa yol açan etken bilinir fakat tedavi bulunamadan filmde zombiler kazanır

AlkışlıYorum
Çoğu zaman yalnız yaşadığım için yemeklerimi de yapıyorum. Ancak etrafımdakilere "Ben kendime bakabiliyorum ki" tarzındaki tüm artisliklerimin boş olduğunu anladım. Zira günlerdir bu evde ne kokuyor diye düşünürken fırının içinde unuttuğum fırın makarnayı buldum. Ufak bir operasyonla ve hızlı hareketlerle canlanmış olan makarnamı öldürüp cesedini poşetledim. Kaşı, gözü vardı ya, korktum resmen!
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