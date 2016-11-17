Kadın olmak zor. Kadınların sadece gün içinde güzel görünmek için bile otomatik olarak yaptıklarını hangi erkek becerebilir?
İşte sadece ilk aklımıza gelenler...
DUDAK ÜSTÜNÜ DİLLE ŞİŞİRME
O dil profesyonelce hareket ettirilerek bütün dudak üstündeki kıllar itinayla alınır.
KAŞ GERME
Muhteşem bir hareketle cilt, alttan ve üstten gerilerek etin sıkışması önlenir, çıkan kıllardan kurtulunur.
GÖZLERİ BELİRTME
Rimel sürerken gözler, hatta bazen ağız da kontrolsüzce açılır.
ALT-ÜST DUDAK HAREKETİ
Bir kadın rujunun eşit oranda dağılması ve kusursuz görünmesi için bu hareketi otomatik olarak yapar.
SAÇ DOLGUNLUĞU İÇİN HEADBANG
Saç öne atılır, iyice karıştırılır ve arkaya atılır. Gerekirse birkaç kez tekrarlanabilir.
ÖNLER İYİ PEKİ ARKALAR NASIL?
Evet her gün yaptığımız hareketlerden biri daha...
neotempo.com
AlkışlıYorum
Ehliyetini kaybedip yeni ehliyet çıkartan, yeni ehliyetiyle alkollü yakalanıp ehliyetini kaptıran, bir kaç gün sonra kaybettiği ehliyetini evde bulan ve o ehliyetle polise yakalanmadan araba kullanan, altı ay sonra cezası dolan ehliyetini almaya nüfüs cüzdanı yerine eski ehliyetiyle giden ve dört saat gözaltında kalan birini tanıyorum, tanımamak istiyorum...
Yalnızca kadınlara özgü mimikler
Kadın olmak zor. Kadınların sadece gün içinde güzel görünmek için bile otomatik olarak yaptıklarını hangi erkek becerebilir?
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- Lütfi Albayrak
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