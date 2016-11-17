Yalnızca kadınlara özgü mimikler

Kadın olmak zor. Kadınların sadece gün içinde güzel görünmek için bile otomatik olarak yaptıklarını hangi erkek becerebilir?

İşte sadece ilk aklımıza gelenler...



DUDAK ÜSTÜNÜ DİLLE ŞİŞİRME

O dil profesyonelce hareket ettirilerek bütün dudak üstündeki kıllar itinayla alınır.



KAŞ GERME

Muhteşem bir hareketle cilt, alttan ve üstten gerilerek etin sıkışması önlenir, çıkan kıllardan kurtulunur.



GÖZLERİ BELİRTME

Rimel sürerken gözler, hatta bazen ağız da kontrolsüzce açılır.



ALT-ÜST DUDAK HAREKETİ

Bir kadın rujunun eşit oranda dağılması ve kusursuz görünmesi için bu hareketi otomatik olarak yapar.



SAÇ DOLGUNLUĞU İÇİN HEADBANG

Saç öne atılır, iyice karıştırılır ve arkaya atılır. Gerekirse birkaç kez tekrarlanabilir.



ÖNLER İYİ PEKİ ARKALAR NASIL?

Evet her gün yaptığımız hareketlerden biri daha...

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AlkışlıYorum

Ehliyetini kaybedip yeni ehliyet çıkartan, yeni ehliyetiyle alkollü yakalanıp ehliyetini kaptıran, bir kaç gün sonra kaybettiği ehliyetini evde bulan ve o ehliyetle polise yakalanmadan araba kullanan, altı ay sonra cezası dolan ehliyetini almaya nüfüs cüzdanı yerine eski ehliyetiyle giden ve dört saat gözaltında kalan birini tanıyorum, tanımamak istiyorum...



