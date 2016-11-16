Karizma yapmak için trafikte yapılan saçmalıklar

Türk şoförü, diğer ülkelerin şoförlerine göre daha hareketlidir. O direksiyonda edindiği karizmasına da asla laf gelsin istemez. Bu durumdan kurtulmak için de artık herkesin duymaya alıştığı bahaneleri üretmeye başlarlar. İşte onlardan bazıları.

♦ Trafik Durur, Ben Giderim (Makas): Türk şoförlerinin son 6-7 sene içerisinde ciddi anlamda modası olmuş bir trafik katili. Araçların arasından zig zag çizerek geçilir ve buna makas denir. Türk şoförü, bilhassa İstanbul, Kocaeli, Bursa bölgesinden çıkma şoförler bu konuda kendilerine asla laf söyletmezler. Ancak bu son derece tehlikeli ve olmaması gereken bir durum olmakla birlikte, kendi hayatının haricinde makas attığın kişinin de canını tehlikeye attığından dolayı yapılmaması gerekmektedir. (Not: İyi makas atarım)

♦ Drift: Kimisi bunu gider boş bir yerde kendini eğlendirmek için yapar. Ama gel gör ki kimisi gider akan trafikte yanlamaya başlar. Virajlarda o kıç kaymazsa olmaz. Tabi araba arkadan itişse. Trafikte durup, trafiği durduran ve orada "O" çizip devam edenini bile gördüm. Türk şoförü bu hareketi ya video çekip internette "bakın ben drift yapmak için mekan tanımıyorum" demek için, yada kızların bol olduğu bir yerde dikkat çekmek için yapar.

♦ Lastik Yakmak: İnsanlar bunu sıkça yapıyor. Etrafındakilere hava atmak, bulunduğu ortamda kariyer yapmak, insanların kendisinden söz etmesi, "bu adam iyi araba kullanıyor" havası vermek gibi bir sürü amaçla bu hareket yapılıyor. Ancak bu hareketin tek bir getirisi var. Arabanın tekerlerinin ağzına s*çmak.

♦ Ben Buradan Geçerim! (Fazla Tehlikeli Ölümcül Makas): İleride gördüğü kendi arabası büyüklüğündeki boşluklardan bilhassa arabada arkadaşları varsa, özellikle bu arkadaşlar bayansa o minik boşluğa doğru araba sürülür ve oradan geçilir. Arabadakiler çığlık çığlığa. Bu hareket başarıyla sonuçlanırsa şoförlük skill +1 oluyor ve öndeki arabadan daha fazla hp kazanıyorsun. Fazla tehlikeli.

♦ Red Line (Vututututu): Araçlarda bilhassa içinde ergen varsa bu sesi duyarız. Aksiyona ilk bununla başlarlar. Bilmeyenler için, Red Line (Kırmızı Çizgi) ibrenin sonundaki kırmızı bölgeye hız gösterge çubuğunun gelmesiyle motorun "yeter artık at şu vitesi" dercesine sesi aralıklı bir şekilde kesmesiyle ortaya çıkan "vututututu" sesidir. Ergenlerimiz bunu genelde yolda yürüyen kızları korkutmak için, tünellerde sesi yankılatmak için ya da çok sert kalkış yapmak için kullanırlar.

♦ El Freni Çekerek Durmak: Bu hareket genelde bitirici olarak kullanılır.

Durmaya yakın yapar ve bu şekilde aracı park etmeye çalışılır. Araç güçlüyse kıç bir iki kere sallanır. Bu hareketi drift yapmaya özenen ama araçları önden çekiş olanlar tarafından tercih edilir.

♦ Sürat: Genel olarak hız ortalamamız zaten yüksek.

Bunun artık bir sebebi yok. Sebepsizce basıyoruz gaza.

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