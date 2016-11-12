Yol Durumu
  1. 25 yaşından sonra yaşanan acı gerçekler
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi

Şanssız insanların bildiği durumlar

Bazı insanlar vardır ki ne iş yapsa rast gitmez, elini neye atsa kurutur tabir-i caizse. Elinde olmadan nerede binbir türlü şanssızlık var, gelir o insanı bulur. Bazen o kadar üst üste gelir ki bu durumlar, nerede olduğunuzu umursamadan cenin pozisyonuna geçerek ağlamak istersiniz. Murphy kanunlarının peşinizi bırakmadığı bu hayatta biraz olsun bakın çok az bile olsun şanslı olmayı dilersiniz.
* Son paranızı yatırdığınız, kesin tuttu gözüyle baktığınız kupon 90+'da yenilen bir gol ile yatar.
* Ne zaman otobüs durağına yetişseniz tam o anda kaçırdığınız otobüsün arkasından el sallarsınız.
* Bozuk kol hep size denk gelir…
* Mayın tarlası oynadığınız dönemlerde her zaman ilk tıklamada mayına denk gelirsiniz.
* Trafikte bir kere olsun yeşil ışığa denk gelmezsiniz.
* Ne zaman bir yere acil olarak yetişmeniz gerekse trafik kilitlenir.
* Ayrıldığınız tüm sevgililerinizin muhteşem ilişk ilerine tanık olursunuz.
* Beğendiğin ayakkabının sana göre olan numarası her zaman "O NUMARA KALMADI YAAA" şeklinde karşınıza çıkar.
* Hiç nakitiniz kalmadığında ATM'ler her zaman arızalıdır.
* Tüm gün çalmayan telefon siz ne zaman uykuya dalsanız o zaman çalar.
* Asansörü asla olduğunuz katta bulamazsınız.
* İnce giyindiğinizde hava soğur, kalın giyindiğinizde ise güneş açar.
* Telefona en ihtiyacınız olduğu anda ya bozulur ya donarak size cinnet geçirtir.
* Özenerek giyindiğiniz kıyafetinize kesinlikle bir şeyler dökersiniz.
* Aşırı severek aldığınız kıyafetin etiketini sökerken kocaman bir delik açarsınız.

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