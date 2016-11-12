Şanssız insanların bildiği durumlar
* Son paranızı yatırdığınız, kesin tuttu gözüyle baktığınız kupon 90+'da yenilen bir gol ile yatar.
* Ne zaman otobüs durağına yetişseniz tam o anda kaçırdığınız otobüsün arkasından el sallarsınız.
* Bozuk kol hep size denk gelir…
* Mayın tarlası oynadığınız dönemlerde her zaman ilk tıklamada mayına denk gelirsiniz.
* Trafikte bir kere olsun yeşil ışığa denk gelmezsiniz.
* Ne zaman bir yere acil olarak yetişmeniz gerekse trafik kilitlenir.
* Ayrıldığınız tüm sevgililerinizin muhteşem ilişk ilerine tanık olursunuz.
* Beğendiğin ayakkabının sana göre olan numarası her zaman "O NUMARA KALMADI YAAA" şeklinde karşınıza çıkar.
* Hiç nakitiniz kalmadığında ATM'ler her zaman arızalıdır.
* Tüm gün çalmayan telefon siz ne zaman uykuya dalsanız o zaman çalar.
* Asansörü asla olduğunuz katta bulamazsınız.
* İnce giyindiğinizde hava soğur, kalın giyindiğinizde ise güneş açar.
* Telefona en ihtiyacınız olduğu anda ya bozulur ya donarak size cinnet geçirtir.
* Özenerek giyindiğiniz kıyafetinize kesinlikle bir şeyler dökersiniz.
* Aşırı severek aldığınız kıyafetin etiketini sökerken kocaman bir delik açarsınız.
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- Lütfi Albayrak
- Şanssız insanların bildiği durumlar
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