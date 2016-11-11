25 yaşından sonra yaşanan acı gerçekler
25 yaş bunalımını yaşayanlar bilir, hatta onlar birazdan görüp okuyacaklarına da ''evet işte bu ben'' diyerek bakacak. Fakat yaşınız henüz 25'in altındaysa da sizin de bunları görmeniz çok yakın.
İşte o acı gerçekler...
♦ Facebook'ta dolaşırken ''bunlar da mı evlenmiş?!'' şeklinde şaşkınlıklar yaşamak.
Dikkat edin bu durum tehlikeli sizi yalnış evliliğe itebilir.
♦ Partiler için eski dinamik halinizin olmaması.
Eskiden hidroelektrik santrali gibiydin.
Maşallah enerjin bütün İstanbul'un elektrik ihtiyacını karşılardı. Şimdi sana bile yetmiyor.
Girip çıkmanız bir oluyor.
♦ Artık Cuma ve Cumartesi geceleri için heyecanlanamayıp aksine yorgun hissetmek.
Gençkene: Ne yapıyoruz hafta sonu.
-Abi mekan mekan akıyoruz.
25'inden sonra: Abi ne yapıyoruz haftasonu...
-Uyuyoruz...
♦ Bekar olmayı savunmak...
"Yok be abi ne evlenecem bu saatten sonra"
♦ İnceden gelen "ebeveyn olma'' düşüncesi...
Kadın: Biyolojik saatim doğurmamı söylüyor.
Erkek: Lan kaç yaşına geldik. Benim yaşımda olanların bou kadar çocuğu var...
♦ Hafta sonunu tv karşısında geçirmek.
♦ "Küçük gösteriyorsun'' lafı karşısında mutlu olmak.
Halbuki küçükken büyük söylrdin yaşını ne zaman unuttun.
♦ Temmuz ve Ekim ayları arası arkadaşların düğünü olduğu için başka bir plan yapamamak.
Anaam altın fiyatları da yükseldi.
♦ Yüksek ses müzik karşısında sinirlenmek.
♦ Tarz konusunu atlayıp rahat kıyafetler giymeye başlamak.
♦ Gürültülü eğlence mekanlarından soğuyup evde sakin ortamlar yaratmak. Bu ne ya? Nasıl dayanmışız biz ya bu kadar sese?
♦ Aynadaki görüntünüzün inceden inceye sizi korkutması...
♦ Para biriktirmek ve ev almak gibi düşüncelerin sizi heyecanlandırması.
♦ Teknolojik gelişmelerden korkmak.
♦ Yaş olarak küçüklere hayat dersi vermeye başlamak.
Ben sizin yaşınızdaykene....
3 DİLEK
Çok karizmatik ve yakışıklı bir adam yanında bir devekuşuyla bara girmiş.
Herkes şaşkın şaşkın bakarken, adam bara yanaşmış: "Barmen bana bi viski, ona da büyük bi bardak su" demiş.
Barmen talepleri yerine getirmiş, bir tek, iki tek, saatler ilerlemiş.
Adam: "Hesap lütfen!" demiş.
Barmen hesap pusulasını uzatmış, adam elini cebine atmış, parayı çıkartmış, tam hesapla aynı.
Ertesi gece adamımız geri gelmiş, yanında tabii devekuşu da var:
"Barmen bana bi viski, ona da büyük bi bardak su." Barmen istediklerini vermiş, bir tek iki tek derken saat baya bir ilerlemiş.. Adam hesabı istemiş, barmen hesabı göstermiş. Adamımız elini cebine atmış, çıkartmış, tam hesap miktarı.
Barmen şaşkın ama nafile. Birkaç gece sonra adamımız devekuşuyla beraber geri gelmiş.
Barmenin içi içini yiyor.
Adam: "Bana bir viski, ona da su ver." Barmen emre amade, yerine getirmiş, gece ilerlemiş, adamımız hesabı istemiş, barmen bol küsüratlı saçmasapan bi miktarı hesap olarak adama vermiş. Adam elini cebine atmış, çıkartmış, yine tam hesap. Barmen oynatmak üzere.
Dayanamamış: "Beyfendi bi süredir barımıza gelip gidiyorsunuz, kusura bakmayın ama birşey sormak istiyorum, yoksa kafayı yiyeceğim.
Her gece cebinizden çıkan para hesapla kuruşu kuruşuna aynı oluyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz?" Adamımız gülümsemiş: "Bir gün karşıma bir cin çıktı, üç dilek hakkın var dedi.
İlk olarak karizmatik ve yakışıklı bi tipim olmasını istedim. İkinci dileğimde, ne almak istersem isteyim, elimi cebime attığımda parası aynen cebimden çıksın istedim." Barmen: "Peki kızmayın ama bu kuş ne iş?" Adamımız: "Onu hiç sorma, son dilegim; beni hiç bırakmıycak uzun bacaklı bi piliçti.
Yanlış anladı şerefsiz."
ALKIŞLIYORUM
Eğer dolmuşa bindiyseniz ve arkadan öne para uzatacaksanız; 1. Kesinlikle parayı önünüzde oturan kadının göğüs dekoltesinden içeri düşürmeyin. 2. Panik ve refleksle parayı almak için elinizi içeri sokmayın. 3. Ve en önemlisi paranın oraya düştüğünden emin olun. Düğünün yapılacağı salona giderken, kendisi çok heyecanlı olduğu için gelin arabasını geline kullandıran damat, en hasından benim kuzenim olur.
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- Lütfi Albayrak
- 25 yaşından sonra yaşanan acı gerçekler
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