Kadınların sürekli kullandığı 10 klişe yalan
Bugün annem gelecek: Anne yalanları her iki taraf için geçerliliğini sonsuza dek koruyacak efsanelerden biridir. Kimse bu hassas noktada gerilim yaratmak istemez. Kadınlar tarafından kullanıldığı alanlar ise genelde masumdur.
Yoğunum: Hazır kıta beklenildiğinizi mi sanıyorsunuz? Kendilerine zaman ayırma konusunda oldukça titiz olan kadınlar, kendi alanlarına fazla müdahale edilmesine asla izin vermezler.
Hayır sana kızgın değilim: Elbette sana saldıracak kadar kızgınım ama bunun için doğru zamanı ve mekanı bekliyorum.
Biraz sonra hazır olacağım: Genellemelerden nefret eden kadınlar asla geç kaldıklarını kabul etmezler. Sadece istediklerinde zamanında hazırlanırlar.
Anneni Çok tatlı buluyorum: Savaşın başlamış olduğunu bu üzeri dumanlar tüten cümleyle anlarsınız. Kolay gelsin.
Ben seni olduğun gibi kabul ediyorum: Şimdi elimdesin ve ben seni bir oyun hamuru gibi yoğuracağım, sakın korkma canım ben hiç seni acıtır mıyım?
Onu ben çoktan unuttum: Unutulmayacak adamlar listesi her zaman el altındadır ve tehlike anında kırılacak camın içindedir.
Para benim için önemli değil: Tartışmaya açık olmayan bir diğer konu daha. Para herkes için önemlidir.
neotempo.com
SIPA
Köylü, yeni doğan bir sıpayı kucağına almış evine dönerken iki ortaokul öğrencisi kendisine takılır ve;
- Hayrola amca, derler. Oğlunu nereye götürüyorsun böyle?
- Adam, kendine yapılan bu terbiyesizliğe aldırmamış görünerek cevap verir:
- Gittiğiniz okula kaydını yaptıracağım...
CESUR
Kimin askeri daha cesur yarışması varmış.
Karacının komutanı;
- 'Oğlum şu tankın altına atla' demiş.
Asker atlamış ölmüş.
Havacının komutanı;
- 'Oğlum şu uçaktan betona paraşütsüz atla!' demiş. Asker ölmüş.
Denizcinin komutanı;
- 'Oğlum şu geminin altına atla!' demiş.
Asker: "Naah atlarım" demiş.
Denizci komutanı dönüp;
-"Bakın, benim askerim daha cesur, komutanına nah çekiyor!"
AlkışlıYorum
* Bir alkış da, yaptığımız kaza sonrası polisin "İki günlük ehliyetle trafiğe mi çıkıyosun lan!" sorusuna, "Ehliyet iki günlük de ben iki senedir araba kullanıyorum" diyerek ceza yememize sebep olan kardeşime gelsin.
* 12 yaşındaydım ve o güne kadar hiç Necati adında arkadaşım olmamış. Dünyadaki tek Necati benim babam ve bu ismin çocuklara değil de, sadece babam yaşındakilere verildiğini sanıyorum. En sonunda merakımı yenemeyip babama o saçma soruyu soruyorum: "Baba, senin adın küçükken de Necati miydi?"
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Kadınların sürekli kullandığı 10 klişe yalan
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İsimleri yüzünden 1 dk saygı duruşunu hak eden yemekler 09 Kasım 2016, Çarşamba Tüm folklorümüzle olduğu gibi mutfak kültürümüzle de çok renkliyiz Türkler olarak. Hatta o kadar renkliyiz ki...
- Tek başına yaşayanların çok iyi bildiği gerilim yüklü durumlar 08 Kasım 2016, Salı İster okul sebepli olsun, ister "Ben ayrı eve çıkıcam" kafasındaki insanlar olsun; yani sebebi ne olursa olsun...
- Toplu taşıma araçlarında ilk durakta tekmeleyerek dışarı atmak isteyeceğiniz tipler 07 Kasım 2016, Pazartesi Sıradaki durak cehennem! Ne desek az. Buzfeed'in derlediği, toplu taşımada varlıklarıyla insanı rahatsız eden bazı...
- Erkekler aşk acısını ‘daha çabuk atlatır’ yanılgısı 06 Kasım 2016, Pazar İlişkiler bittikten sonra erkeklerin bu süreci daha iyi atlattığı söylenir durur. Sözlük yazarı "piglet" konuya...
- En yakın arkadaşın söylemek istedikleri 05 Kasım 2016, Cumartesi En yakın arkadaş olmak çok zor, hele de ilişkilerde! Hiç içimizden gelmeyerek verdiğimiz teselliler, kurduğumuz...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- İsimleri yüzünden 1 dk saygı duruşunu hak eden yemekler
- Tek başına yaşayanların çok iyi bildiği gerilim yüklü durumlar
- Toplu taşıma araçlarında ilk durakta tekmeleyerek dışarı atmak isteyeceğiniz tipler
- Erkekler aşk acısını ‘daha çabuk atlatır’ yanılgısı
- En yakın arkadaşın söylemek istedikleri
- Yeni trend kız tavlama sözleri
- Aşık olunca bir anda azalan arkadaş sayısı
- Nereye gidersen git bu yerler var
- Erkeklerin nefret ettiği kadın kıyafetleri
- Bir feminist ve bir tinerci