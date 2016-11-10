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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 10 Kasım 2016, Perşembe

Kadınların sürekli kullandığı 10 klişe yalan

Kadınlar her şeyde en iyi oldukları gibi yalan konusunda da mükemmelliğin doruğundadırlar ve bu yorum tartışmalar üzeridir. Şimdi sırasıyla en basit olanlarını inceleyelim. Erkekler gibi sessize aldım, ay moduydu gibi gereksiz süslemelere ihtiyaçları olmayan kadınlar, nettir. Biliriz ki o şarj asla bitmez.
Bugün annem gelecek: Anne yalanları her iki taraf için geçerliliğini sonsuza dek koruyacak efsanelerden biridir. Kimse bu hassas noktada gerilim yaratmak istemez. Kadınlar tarafından kullanıldığı alanlar ise genelde masumdur.
Yoğunum: Hazır kıta beklenildiğinizi mi sanıyorsunuz? Kendilerine zaman ayırma konusunda oldukça titiz olan kadınlar, kendi alanlarına fazla müdahale edilmesine asla izin vermezler.
Hayır sana kızgın değilim: Elbette sana saldıracak kadar kızgınım ama bunun için doğru zamanı ve mekanı bekliyorum.
Biraz sonra hazır olacağım: Genellemelerden nefret eden kadınlar asla geç kaldıklarını kabul etmezler. Sadece istediklerinde zamanında hazırlanırlar.
Anneni Çok tatlı buluyorum: Savaşın başlamış olduğunu bu üzeri dumanlar tüten cümleyle anlarsınız. Kolay gelsin.
Ben seni olduğun gibi kabul ediyorum: Şimdi elimdesin ve ben seni bir oyun hamuru gibi yoğuracağım, sakın korkma canım ben hiç seni acıtır mıyım?
Onu ben çoktan unuttum: Unutulmayacak adamlar listesi her zaman el altındadır ve tehlike anında kırılacak camın içindedir.
Para benim için önemli değil: Tartışmaya açık olmayan bir diğer konu daha. Para herkes için önemlidir.
neotempo.com

SIPA
Köylü, yeni doğan bir sıpayı kucağına almış evine dönerken iki ortaokul öğrencisi kendisine takılır ve;
- Hayrola amca, derler. Oğlunu nereye götürüyorsun böyle?
- Adam, kendine yapılan bu terbiyesizliğe aldırmamış görünerek cevap verir:
- Gittiğiniz okula kaydını yaptıracağım...

CESUR
Kimin askeri daha cesur yarışması varmış.
Karacının komutanı;
- 'Oğlum şu tankın altına atla' demiş.
Asker atlamış ölmüş.
Havacının komutanı;
- 'Oğlum şu uçaktan betona paraşütsüz atla!' demiş. Asker ölmüş.
Denizcinin komutanı;
- 'Oğlum şu geminin altına atla!' demiş.
Asker: "Naah atlarım" demiş.
Denizci komutanı dönüp;
-"Bakın, benim askerim daha cesur, komutanına nah çekiyor!"


AlkışlıYorum
* Bir alkış da, yaptığımız kaza sonrası polisin "İki günlük ehliyetle trafiğe mi çıkıyosun lan!" sorusuna, "Ehliyet iki günlük de ben iki senedir araba kullanıyorum" diyerek ceza yememize sebep olan kardeşime gelsin.
* 12 yaşındaydım ve o güne kadar hiç Necati adında arkadaşım olmamış. Dünyadaki tek Necati benim babam ve bu ismin çocuklara değil de, sadece babam yaşındakilere verildiğini sanıyorum. En sonunda merakımı yenemeyip babama o saçma soruyu soruyorum: "Baba, senin adın küçükken de Necati miydi?"

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