İsimleri yüzünden 1 dk saygı duruşunu hak eden yemekler
Hatta o kadar renkliyiz ki bazı yemeklerimizin isimleri lezzetlerinin de önüne geçip insanı düşündürüyor... Amacımız nimetle dalga geçmek değil sadece bu isimlerin mizahla buluşması.
'Acaba bu yemeğin ismini kim koydu? Daha önemlisi NEDEN?'
Kekler artık ağlamasın "Ağlayan kek": Sen kalk, çikolatası üzerinden akan, bir bakanı bir kez daha baktıran, kokusuyla insanı kendinden alan, lezzetiyle yakan mis gibi bir kek yap, sonra git o keki ağlat. Hiç yakıştı mı şimdi bu?
Yapılacak iş miydi "Kısır": Bi kere, centilmenliğe sığmıyor.
Yok daha neler "Dul avrat çorbası": Dul bırakmışız zavallı çorbayı.
Olmadı...
Olmuşken kepçe olsun bari "Kulak": Birisi çıkıp buna kulak diyelim demiş, kimse de kulak asmamış. Canımız sağolsun.
Neresi neresi "Ağzı yumuk" :
Bakın, şimdi bu güzelim börek kalkıp 'Neden bana bu ismi koydunuz?' diye ağız burun dalsa hepimize, haklıdır.
Çekinme, rahatlarsın "Kuskus": Çok kötüyüm.
Afedersiniz "Şıllık tatlısı": Ben sizin akıl hocalarınızı da tanıyorum.
Etme, eyleme "Mafiş tatlısı": Efendi gibi hamur kızartması diyememişiz. İlla ki, bi şakalar bi komiklikler.
Abi sandviçleri kim hazırladı "Yengen": Ben hayatımda böyle bir sahiplenme görmedim.
Peki ama neden "Eli böğründe": Şekli şemali benzese 'eli böğründe'yi anlardık. Bildiğin fırın yemeği bu ayol!
Bak şimdi "Kuyruğu sulu": Yemeğin bir tarafı sulu olacaksa, bu kısım kuyruk olmalıydı zaten. Bravo!
Olmasaydı napardık "Kerhane tatlısı" Bunun bi de müdürü var. Ama o ayrı konu.
Hepimiz hesap vereceğiz "Köpoğlu": Dizisi çekilse kendisini Kenan İmirzalıoğlu canlandırır. Öyle yakışıklı meze...
O da nesi "Keledoş": Bakınız: Kelecoş, Gelecoş. Tüm alternatifler birbirinden özel!
Bu kadarı da ayıptır "Ebem köftesi": Ay bana bi gülme geliyor hafiften.
Tövbe tövbe "Genç kız rüyası":
Dikkatinizi cezbederim, bu tatlı, içeriğinde bütün bir muz da barındırıyor.
yemek.com
AlkışlıYorum
Dün akşam iş çıkışı kulaklıklar kulağımda minibüse bindim. Önünde, ayakta durduğum üniformalı öğrenci yer vermek üzere kalkmaya çalıştı. Ben de "Gerek yok ablacım" deyip geri oturttum. Çocuk tekrar bir şeyler söyleyerek kalkmaya çalıştı. Müzik dinlediğim için duymuyorum çocuğu, "Gerçekten gerek yok" dediğim anda çocuk ani bir hamle ile kapıya koşmaya başladı. O anda kulaklıkları çıkarıp çocuğun inerken söylediği son sözlerini duydum: "Durağı kaçırdım abla yaa!"
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- Lütfi Albayrak
- İsimleri yüzünden 1 dk saygı duruşunu hak eden yemekler
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