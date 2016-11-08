Tek başına yaşayanların çok iyi bildiği gerilim yüklü durumlar
* Yemek yapmayı bilmiyorsanız paranızın çoğunu dışarıdan yemek yemeye gidecektir. Her gün makarna nereye kadar, yemek yapmayı öğrenin! Anne yemeği gibi olmaz ama napalım :(
* "ABİ EV BOŞ MU?" bombardımanına hazır olun. Boş değil kardeşim. Değil canım. Değil bebeğim. Değil!
* Telefonunuzun şarjı az iken gecenin bir vakti elektriklerin kesilmesi ve Sabah beni kin uyandıracak krizi. imdb gerilim 9.8
* Yatağın yanında potansiyel hırsızlık olaylarına karşı mutlaka bulundurulan bir sopa! Hırsızı görsek kalp krizi geçiririz o ayrı tabi.
* Topluca yenilen aile yemeklerine, anne yemeklerine duyulan özlem ise tarif bile edilemez.
* Bazen en yakın arkadaşın, odandaki bir kahve kupası olabilir. "Hadi kalk mutfağa gidiyoruz." gibi eşyalarla duygusal bir bağ bile kurarsın.
* Özgürlük, tuvaletini yaparken kapıyı açık bırakmaktır.
* Evden çıkarken ütüyü açık unuttum mu aman kettle'ın fişini çektim mi gibi paranoyak düşünceler gelir aklına.
* Her gece demlediğiniz ve 2 bardak içtiğiniz çayın israfına değinmek bile istemiyoruz. İçeceğiniz kadar demleyin şu çayı…
* Canınız çok sıkkın olduğunda ise sarılıp konuşabileceğiniz birinin evde olmaması tat kaçırıcı olabilir.
* O çorabın teki asla bulunmaz. Evin içerisinde bir yerlerde sadece sizin çorabınızı yiyerek beslenen bir canavar olduğuna bile inanabilirsiniz.
* Ben bunu kesin yerim, ben bununla ne yemekler yaparım diye aldığınız her şeyin bozulduğunu, hatta üstlerinde yeni habitatların olduğunu görmek…
* Hasta olduğunuzda size bakacak kimse olmaz, kendi kendinizin doktoru olursunuz.
* Tüm gün kafanız şehir gürültüsünden şiştiğinde evinizin sessizliğiyle rahatlarsınız. Hatta yatakta bile yemek yiyebilirsiniz…
* Evin bölümlerine göre yaşamak zorunda değilsinizdir. Banyoda uyuyabilir, mutfakta dizi izleyebilirsiniz. Sadece sizin kurallarınız hakimdir. (Tabuları yıkarken dikkat edin tabi.)
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HIZLI
Bir Amerikalı ile Japon Safari'ye çıkmışlar. Her ikisi de son teknoloji silahları da birbirlerine nazire yapmak için yanlarına almışlar. Derken uzakta bir aslan görünmüş.
Amerikalı lazer tüfeğini doğrultmuş ve aslana ateş etmiş. Ama karavana. Hemen Japon uydudan yönlendirmeli tüfeğini doğrultup ateş etmiş. Fakat o da karavana.
Aslan bizimkileri farkedince üzerlerine doğru gelmeye başlamış. Amerikalı bir yudum viski içip acı sonu beklemeye başlamış. Japon hemen botlarını çıkarıp spor ayakkabılarını giymeye başlamış.
Amerikalı sormuş:
-Ne o, aslandan hızlı mı koşacaksın?
-Yoo, senden hızlı koşsam yeter.
AlkışlıYorum
Sülalenin üçüncü torunuyum. İlk iki torun evlendi. Haliyle sıra bana geldi. Bu sabah memleketten gelen telefon ile benden sonra gelen torunun nişanlanacağını öğrendik. Annemin ilk tepkisini aynen aktarıyorum; ''En kısa sürede bir kız kaçırıp eve getiriyorsun. Onlardan önce bizim nişan yapmamız gerek'' Savulun yurdum kızları, sizi kaçırmaya geliyorum. Aksi taktirde annem keçileri kaçıracak...
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- Lütfi Albayrak
- Tek başına yaşayanların çok iyi bildiği gerilim yüklü durumlar
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