En yakın arkadaşın söylemek istedikleri
Yeter artık şu adama yapışma!
Görmüyor musun, adam seni istemiyor, yapışma artık, yapışma şuna!
Pek de onun tipi değilsin…
Ya sen hep çok güzel adamları beğeniyorsun ama şimdi bilemedim onlar seni beğenir mi?
Eski sevgilinin yeni sevgilisi aslında güzel kız...
Birlikte takip ettiğimiz eski sevgilinin yeni sevgilisi var ya, o aslında epey güzel. Ayıp olmasın diye senin yanında varoş dedim durdum ama…
Aramayacak...
Ya o çocuk seni pek sevmiyordu kanka, bi sen anlayamadın bunu da. Yok yani aramayacak, şey yapma sen de.
Takip edenin önünü alamadım...
Ya ben geçen gece sıkıntıdan senin eski sevgilinin yengesinin yeni sevgilisiyle yazışmalarını bile okudum. Bu kız aileye girmiş.
Sevgilimle samimiyeti kes...
Enişte enişte diye yanlıyorsun görüyorum arkadaşım, uzak dur, az ötede dans et, şakalaşıp durma sevgilimle.
Evlenmeyeceksiniz...
Bu seninle evlenmez, belli yani bu başka bir şey arıyor, her tatilde yüzük beklemekten vazgeç.
Sevgilinin annesinden nefret edeceksin...
Allah aşkına görüşme şu kadınla bu kadar, birbirinizden nefret edeceksiniz zaten bari o günlerin gelişini biraz ertele.
Bana anlatmadığın şeyler var...
Biliyorum ben tanıyorum o tipi, bana anlatmadığın şeyler var, acaba ne haltlar yedin de anlatmaya utanıyorsun? Soramıyorum da.
İlk buluşmada bu kadar süslenme...
Fotoğraf gönderdin "süpperrr" dedim ama yalan. Şu ilk buluşmalara bu kadar hazırlanma, yıllardır o anı beklemiş gibi gidiyorsun adamın yanına, azcık cool ol.
Çift çift takılmayalım...
Senin niye böyle hayallerin var ya? Çift çift takılmayı sevmiyoruz biz, fenalaşıyoruz çift olarak.
Her takıldığın çocukla bizi tanıştırma...
Sürekli yeni birini bulup, bizi de onunla tanıştırıp, tam sosyal medya hesaplarından arkadaş olduktan sonra ayrılıyorsun. Şu ilişkin otursun, öyle tanışalım. İsimlerini aklımda tutamaz oldum valla yeter.
Onedio.com
SU AYGIRI
Hakim suçluya sorar:
- Bu adamı niçin dövdün?
- Bana su aygırı dedi efendim.
- Ne zaman?
- Tam bir yıl önce.
- Ama sen onu yeni dövmüşsün!
- Ben hiç su aygırı görmemiştim, geçen gün gördüm de...
BUSH
Bush ve Powel bir barda oturuyorlarmış.
İçeri bir genç girmiş ve bunları görünce şaşırmış.
- "Hey siz ne yapıyorsunuz burada" diye sormuş.
Bush da:
"3. dünya savaşını planlıyoruz " diye cevaplamış. Şaşıran genç "Peki nasıl olacak?" diye sormuş.
Bush: "10 milyon Iraklı ve bir araba tamircisini öldüreceğiz" demiş.
Genç: "Araba tamircisini niye öldüreceksiniz?" diye şaşkınlıkla sormuş. Bush Powel'e dönerek:
"Ben sana demedim mi 10 milyon Iraklıyı öldürürsek kimse umursamaz diye."
AlkışlıYorum
Kocamla çok fena kavga ettik, vurdu kapıyı çıktı. Aradan 5 dakika geçmeden kayınvalidem geldi. Normalde pek anlaşamayız, sohbet etmeyiz ama o gün kocama olan bütün zehirimi ona akıttım ve dert yandım. Akşam olunca kocam annesine kalmaya gitmiş. Kayınvalidem de benim anlattıklarımı ve şikayetlerimi bir bir yetiştirmiş. Kocam apar topar eve geldi ve "Anneme bile dert yandığına göre, ben seni çok kırmışım" dedi ve özür diledi, barıştık.
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- Lütfi Albayrak
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