Yeni trend kız tavlama sözleri
♦ "Özge, bu sen misin? Şey kusura bakmayın, arkadaşım Özge'ye çok benziyorsunuz da."
♦ "En az benim kadar muhteşemsin."
♦ "Siz bir manken misiniz? Değilseniz, kesinlikle olmalısınız."
♦ "Eğer alfabeyi baştan sıralayabilseydim senin isminin başharfiyle benimkinin başharfini yan yana getirirdim."
♦ "Patates cipsimi bile seninle paylaşabilirim. Ne dersin, benimle cips yer misin?"
♦ "İlk görüşte aşka inanır mısın? Yoksa gidip tekrar mı geleyim?"
♦ "Afedersiniz, biz küçükken farklı okullarda okumamış mıydık? Ne çok ortak yönümüz var, değil mi?"
♦ "Bu şehre yeni geldim, yabancıyım yani, bana evinin yolunu tarif eder misin?"
♦ "Annen ya da baban uzaylı mıydı? Senin gibi bir şey yeryüzünde yok çünkü."
♦ "Telefon numaramı unutmuşum, seninkini ödünç alabilir miyim?"
♦ "Sesi duydun mu?" "- Hangi sesi?" "- Nasıl duymazsın? Kalbim kırıldı?"
♦ "Çikolatadan bebeklerimiz, bir düğün pastasının üzerinde sence de güzel durmaz mı?"
♦ "Aman Allah'ım gerçekten omuz kemikleri, ben bunları bir çift kanat sanmıştım."
♦ "Baban hırsız mıydı? Değilse, gözlerinin yerinde duran bu elmasları nereden buldu o zaman?"
♦ "Annen ve baban zamanında ya tanışmasalardı, o zaman ben ne yapardım? Kesinlikle dünyadaki en mutsuz insan olurdum."
♦ "-Nereye gidiyorsun? Bir şey unutmadın mı?" "- Neyi?" "- Tabii ki beni!"
♦ "Bana kalbine giden yolu tarif eder misin?"
♦ "Merhaba! Dizinin son bölümünde harika oynadın, bir imzanı alabilir miyim?"
♦ "Bu güzellik gerçek olamaz, sanırım rüya görüyorum. Bana bir çimdik atar mısın?"
♦ "Seni görünce nefesim kesildi. Umarım suni solunum yapabiliyorsundur."
ÜÇ DUA
Dursun sormuş Temel'e:
- Ula Temel, sen kaç dua biliyorsun;
Temel:
- Dört adet dua pileyrum demiş.
Dursun:
- Hangilerini pileysun demiş.
Temel:
- Üç ihlas bir Elham'i pileyrum daaa
DELİ
Tımarhanedeki delilerin sıra ile bir baca deliğine baktıklarını gören doktor ne yaptıklarını merak edip sorar.
-Orada ne yapıyorsunuz?
Deliler içeride ne var diye merak ettiklerini söylerler. Doktor da merak edip gelir bakar.Fakat hiç bir şey olmadığını görünce delilere kızar ve:
-Burada hiç bir şey yok der.
Delilerden birisi doktora dönerek:
-Biz yıllardan beri bakıyoruz bir şey göremedik sen galiba delisin bir defa bakmakla mı göreceğini zannettin??!! der.
ALKIŞLIYORUM
♦ Herkes kursta, araba sürmeye, ehliyete adapte olmuş. İki genç kızın konuşmasını harfiyen aktarıyorum.
"Sen mümkün değil bu araba sürme işini yapamazsın." "Niyeymiş o?" "Senin reflekslerin iyi değil." "Ne yapalım yani; ben de onları kullanmam o zaman!" O reflekssiz arkadaşımız şu an trafikte, haberiniz olsun diye şeettim...
♦ Kocasıyla özel hayatlarında bir türlü uyumu sağlayamamış arkadaşımın durumla ilgili özeti: "Kendisiyle kardeş gibiyiz, baksana soyadlarımız(!) bile aynı."
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Yeni trend kız tavlama sözleri
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