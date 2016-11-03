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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 03 Kasım 2016, Perşembe

Aşık olunca bir anda azalan arkadaş sayısı

Aşık olduğumuz zaman tüm enerjimizi almasından mıdır yoksa rahatlıktan mı bilinmez ama arkadaş çevremizde bir daralma olur. Araştırmacılar bu olayı sembolize etmiş.
İpe sapa gelmez şeyleri araştırmakla çok meşgul olan İngiliz bilimadamlarının artık bir insan evladındaki arkadaş-aşk ikilemini formülize etmeleri.
Efendim, Oxford Üniversitesi araştırmacıları rastgele insanlara yakın arkadaş çemberlerini sormuşlar. Bana direk böyle sorsalar "Vat da? sörkıl? Kımoon?" derim ama elalem ciddi ciddi cevaplamış.
Ortalama herkesin 150 civarında arkadaşı olduğu gözlemlenmiş.
(Feyzbuuktaki 300 kişi sayılmıyor) Yakın arkadaş çevresi dediklerini de, haftada en az 1 kez görüşme, buhranlı dönemlerde aramayı, görüşmeyi isteme gibi bir kıstas koyup belirlemişler. Bu çember, yakın arkadaş çemberi.
Sempati çemberi varmış bir de. İşte ne bileyim ayda bir kez görüşme, öldüklerinde "tüh lan iyi arkadaştı! Abbaavv bana borcu vardı lan 500 lira" diyerek üzülme gibi kıstaslar konmuş.
Araştırma sonuçlarına göre yakın arkadaş çemberi, genelde 5 veya hadi bilemedin 6 kişi oluyormuş.
Ama eğer bir insan evladı aşık olursa (hayır bu arkadaş çevresindekilerden birine değil) yakın çemberden 2 kişiyi şutluyormuş.
Yani hayatınıza giren aşk arkadaş çevrenizden 2 kişiyi alıp götürüyor.
Ha aşık olmadığınız halde arkadaş çevrenizden eksilmeler oluyorsa bir durup düşünün ve adamın borcunu verin lan yazık.
"Olm hem aşığım hem arkadaşlarım azalmadı" diyorsanız ya harbiden aşık değilsiniz ya da olayın püf noktasını biliyor ama bilimden ve insanlardan saklıyorsunuz.

AlkışlıYorum
Salondaki kocaman hamam böceğini görünce ciyak ciyak bağırıp bütün mahalleyi ayağa kaldıran ben; bağırmamla yerinden sıçrayıp ayağındaki terliği çıkaran, ben "Böceği öldürecek heralde." diye düşünürken terliği susmam için kafama fırlatan ise annem. Gidelim böcekler; hiçbirimiz bu evde istenmiyoruz... Şu beş tane parmağı olan ve sırt kaşımaya yarayan ağaç çubuğu pazarda görünce fiyatını sordum, tam bırakıyordum ki, şen şakrak satıcı amcanın "Al kızım al, seni kimseye muhtaç etmez." lafı üzerine kahkahalarla hemen aldım. Hala gülüyorum.
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