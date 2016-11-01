Erkeklerin nefret ettiği kadın kıyafetleri
Tayt ve Garip Pantolon: Bunu pantolon niyetine giyiyolar yaklaşık bi 5-6 yıldır falan. Yapmayın abartmayın ne olur. güzel, biçimli bacakları olanları bilemem de kalın ve çarpık bacaklı olanlarının bir işkence tim'i tarafından sokaklara salındığını düşünmekteyim. Bir de geyiklisi var ki kış ayında resmen geyiklerin istilasını yaşıyor gibiyiz. Tayt üzerindeki geyiklerin çözünürlüğü düşüktür. Hele bazı kilo bazında ağır basan kızlarımız giyince bunu geyik sana oluyor gergedan.
Tişört Elbiseler: O ne abi öyle alıyımda seneye giyerim tarzı kıyafetler. Sanki xxxxl giyiyorsun gibi. Yakışmıyor kızlar size.
Her şeyi moda yapmayı bırakın.
Tayt Üzerine Şort: Arkadaş Süperman bile donu içine giymeye başladı.
Siz nerede yaşıyorsunuz. Hadi tayta zor alıştık bir de üstüne şort ne alaka..
Barbi Pembesi: Cici kızlarımızın Barbi bebek ile bütünleşmesidir. Her şey pembe ayakkabı, telefon hatta arabası bile olan var. Hayatı toz pembe deyimi yerine Barbi pembesiyle yaşarlar. Tamam bir şeyin pembe olur anlarım ama bacım her şey pembe olunca daralıyoruz,
Parıl Parıl Kıyafetler ve Payetler: Kızlar biliyor musunuz noel ağacı gibi dolaşıyorsunuz. Gelinin kız kardeşi gibi parıl parıl gezeceğinize pırıl pırıl gezin gençler...
Fırfır Ve Püsküllü Kıyafetler: Valla bu püsküllü kıyafetleri abarttığınızda size gelip "Hangi kabiledensiniz" diyesim geliyor. Ya da "O kasabanın şerifi gelmiş" gibi. Kızılderili gibi dolaşmayın.
Yırtık Kıyafetler: Hadi hepizin yırtık kotu var. Bazıları var tinerci gibi geziyor. Hadi onu de geçtim. Bu yırtık artık her kıyafetimiz de var. Yırtık ayakkabı modası olur mu. Bir gariban yırtık giyse ayyyy yazıık dersiniz.
Ugg Botlar: Dört kelime ile tanımlayabileceğim hayvanlar gibi pahalı şey.
1. sıcak!!! 2. rahat 3. pofuduk 4. ölümüne çirkin. Bir erkek olarak bana çok itici gelen bir botumsu. Hiçbir estetiği yok, kütük gibi, bacakları da olduğundan kısa ve kalın gösteriyor. Moda denen para tuzağının ortaya çıkardığı anlamsız ve saçma sapan bir nesne. Sevgili kızlar, lütfen giymeyiniz, giydirmeyiniz, gözünüzü seveyim yahu.
Yine de şunu idrak etmek gerekir ki, bütün kadınlar erkeklerin ugg'lardan nefret ettiğinin farkında. Buna rağmen hala bu kadar fazla giyiliyor olması tarihin en eski teorilerinden birini doğruluyor: Kadınlar erkekler için giyinmez. Diğer kadınlar için giyinir.
Platform Uzun Çizmeler: Hadi uzun boylu kadınlar giyiyor da kısa boylu kadınların neden giydiğini anlamıyorum.
Sanki yerden bitme gibi oluyorsunuz.
DEMİRYOLU
Arizona'da demiryolu yapımı sırasında mühendis, yaşlı adamı ikna etmeye çalışıyordu:
- Tom Baba, başka çözüm bulamadık.
Demiryolunu sizin evden geçirmek zorundayız.
Tom Baba öfkelendi:
- Demek benim evimden! Olur mu öyle şey! Yani trenin her geçişinde gelip kapıyı açacağım, öyle mi?
KARNE
Kaan karnesini arkasına saklayarak babasına yaklaştı:
Babacığım sana iki haberim var:
-Biri iyi,biri kötü.
-Önce iyi haberi söyle bakalım.
Kaan:
-Karnemde hiç zayıfım yok.
Babası:
-Aferin. Peki kötü haber ne?
-Biraz önce söylediklerim yalandı.
AlkışlıYorum
Hamile bir arkadaşıma yemek kokularına dayanamadığı için canı bir şeyler istediğinde yapıp götürüyorum. "Hamilelerin ettiği dualar kabul olur. En büyük dileğin neyse onun için dua edeyim" diyor. Ben de muziplik olsun diye "Allah kocamı ıslah etsin" diyorum. Gelen cevapla kocamı iyi tanıyan tek kişinin ben olmadığımı anlıyorum "O konu beni aşar. Daha kolay bir dileğin yok mu?"
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- Lütfi Albayrak
- Erkeklerin nefret ettiği kadın kıyafetleri
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