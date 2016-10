Bir feminist ve bir tinerci

Ekşi Sözlük yazarı "romica" yolda yürürken bir gün bir tinerciyle karşılaşır ve olaylar gelişir:

Hasta hissettiğim için bugün ofisten erken çıktım, Ortaklar Caddesi'nden Mecidiyeköy'e yürüyorum bir iki saat önce... Karşıma 16-17 yaşlarında bir tinerci çocuk çıktı.

Tinerci: Allah'ına kurban olayım abla, bir dur, bir dinle.

Romica: Dinliyorum kardeşim, anlat.

T: Allah benim belamı versin, seni rahatsız ediyom ama yalan söylüyosam şurda can vereyim, kardeşime bez almam lazım.

R: Anladım, yemin etmen gerekmiyor ama bez alacak kadar param yok (gerçekten de param yok, birkaç lira bozuk para var cebimde).

T: Abla sen şimdi diyon ki bu kesin başka bir şey alacak ama bez alacağım abla, Allah çarpar, yemin ettim bak.

R: Güzel kardeşim, ben sana para verdikten sonra ne alırsan alırsın, o senin bileceğin iş ama inanıyorum ben sana. Sorun şu ki cebimde para yok, bozukluklar var, 2 lirası dolmuş için bana lazım, 1 lirasını da sana vereyim.

T: Allah razı olsun abla.

Şimdi buraya kadar olan kısmı standart para isteyen-para veren muhabbetiydi ama buradan sonrası asıl beni düşündüren.

Çünkü konuşmaya başlayana kadar ben vicdanı sömürülecek bir yabancıydım, karşımdaki çocukla insan gibi konuşunca bacı oldum bir anda ve hemen erkek koruma kalkanları açıldı.

T: Bu arada elbisenin düğmesi açılmış abla, ilikle onu istersen.

R: Biliyorum, düğme açılmadı, elbisenin dekoltesi o.

T: Abla, it var, kopuk var. İyi insansın sen, rahatsız ederler üzülürüm. Gerçi ben görürsem seni rahatsız ettiklerini, takarım pıçağı abla.

R: Beni rahatsız edemezler, sen merak etme. ben kendimi savunurum.

T: Abla küçücük kadınsın, nasıl savunacan kendini?

R: Bir bu kadar da yerin altında var, merak etme kardeşim. Rahatsız edenin canına okurum ben.

T: Feminist misin sen abla, saçlar falan kısa?

R: Feministim.

T: Erkeklerden nefret mi ediyon?

R: Yoo, ne alaka?

T: Ama saygı da duymuyon di mi?

R: Bana saygı duyanlarına saygı duyuyorum, saygı duymayanlarına saygı duymuyorum.

T: Ben sana saygı duyuyom abla.

R: Ben de sana saygı duyuyorum kardeşim.

T: Harbi mi?

R: Harbi.

T: Ben bez almıycam, paranı geri vereyim mi?

R: Yok, sende kalsın ama dikkat et kendine...

T: Sağol abla, Allah'a emanet. Eğer biri rahatsız eder de canına okuyamazsan haber ver, deşeriz cigerini.



Tavukların komik dünyası

Tavuk deyip geçmeyin. Aslında oldukça ilgi çekici bir tür tavuk milleti. Bilgileri okuduğunuzda siz de bize hak vereceksiniz.

► Tavuklar insanlardan daha iyi görürler.

Birçok kişi onları renk körü sansa da gözlerinde insan gözünden iki adet fazla konik hücre barındırırlar.

► Tavuklar yavrularını eğitme yeteneğine sahiptir.

Küçük civcivler neleri yiyip yememeleri gerektiğini, nelerden uzak durmaları gerektiğini annelerinden öğrenirler.

► Tavukların kendilerine has bir lisanları vardır.

30'dan fazla farklı ses çıkartabilirler. Açlık korku ve kızgınlıklarını bu seslerle ifade ederler.

► Tavuklar sahiplerinin kim olduğunu bilirler.

Sahiplerine de sadık hayvanlardır.

► Tavuklar rüya görebilirler.

Tabii, tedirginlikten uyuyabilirlerse.

► Dünyanın en yaşlı tavuğu Muffy tam 22 sene yaşamıştır.

Tavuklar için bu ölümsüzlük gibi bir şey.

► Dünyadaki tavukların sayısı insan nüfusunun 4 katıdır.

Yaklaşık 25 milyar tavuk olduğu tahmin ediliyor.

► Tavuk deyip geçmeyin. Bilim insanlarına göre Theropod türü dinozorlarla tavuklar arasında bir akrabalık bağı olabilir.

Yani beslediğiniz tavuğun dedesi bir T-Rex olabilir.

► Tavuklar hassas yaratıklardır. Strese girmek onlara pek yaramaz.

Bazen açlık grevi bile yapabilirler.

► Tavuklar insanlığa epey faydalı hayvanlardır.

Beyaz et hem lezzetli hem faydalıdır.

Bağışıklık sistemini düzenler, kanseri ve Alzheimer'i önlemeye yardımcıdır.



AlkışlıYorum

"Ben sana küstüm!" dedi, "Neden?" dedim, "İşte!" dedi. "Ama olmaz böyle, mantıklı bir şeyler söylemen lazım" dedim, "Buldum! Ben daha 5 yaşındayım, sen benden hep mantıklı şeyler bekliyorsun, bunun için küstüm" dedi, çok mantıklı geldi. Sustum.

Telefonumu gizlice alıp kendi numarasını Azrail diye kayıt eden, evde yalnız olduğum bir gece 02.00'de arayıp beni uyandıran, korkudan elim ayağıma dolaştığında evimin kapısını kırarcasına çalan, açtığımda da "Ne o, korktun mu? Hadi bir kahve yap da içelim" diyen hem pişkin hem de şakacı ruhlu bir arkadaşım var.

Var yani hala var.