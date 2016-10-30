Kış geldi yaşasın
► Soğuğun insanı dinç tutması: Buz gibi havada ne uyku kalıyor. Çivi gibi dikiyor. Yorganın içinde kaldığınız zamanı hayal edin. Şimdi bir de yorgandan sıyrıldığınız zamanı. Buz gibi buz gibi.
Hele bir de tuvalete gittiğinizde taharet musluğundan gelen buz gibi suyun mabadınız ile vücuda bir şok uygulaması.
Bakın işe dinç gideceksiniz. Bir an önce iş yerindeki sıcak hava ortamına girmek isteyeceksiniz.
► Instagram'daki ayak ve bacak fotoğraflarını görmekten kurtulmanız: Instagram'da anlam veremediğim bir şeydir. Önce manzara fotoğrafları ile hayatamıza girdi. Sonra yenilen yemek fotoğrafları telefonumuzun ekranlarında yer aldı. Manzara güzeldi de abi yemek can çektiriyor. Ayrıca yiyen var yiyemeyen var dedirtiyordu. Fakat yemek faslı mayıs ayından itibaren ayak mevsimine giriyor. Ulan ne ayaksınız diyorum. Yüz yok, baldır bacak. Ben denizdeyim ben havuzdayım siz çalışın zavallılar göndermesi.
Eee yiyorsa buz gibi havada sal baldır bacağı göreyim seni.
► Hafifçe yağan karı izlemek: Oturup kahvenizi içip yağan lapa lapa karı izlemesinin muhteşem keyfi. Biliyorum facebookta instagramda ilk kar gören masum köylü fotoğrafları yerini alacak ama siz yine keyfini çıkartın.
► Kazak veya mont altında göbeği saklayabilme rahatlığı: Ah o ne güzel bir şeydir o. Göbeğin montun, kazağın altında kamufle etmek. Halbuki yazın öyle mi kabak gibi göbek ortada.
► Bol bol mandalina yemek: Ohh mis gibi C vitaminleri. Mis gibi ortamda yayılan mandalina ve portakal kokusu. Ağızan akan bol sulu portakal.
► Sıcacık yataktan çıkmama isteği: O yatak insana öyle güzel gelir ki akşama kadar o yatakta kalabilirsiniz.
► Battaniye altına girip film izlemek: İzinlisiniz. Yataktan da çıktınız.
En güzel seçenek battaniye altına girip boğazına çekip film izleyebilirsiniz. Ama sakın osurmayın. Akşama kadar üstünüze siner sonra mazallah bir ziyaretçi gelir. Onu osuruk kokusuyla karşılarsınız bu da hiç iyi olmaz.
► Kışın vazgeçilmezi kestane keyfi: Kışın vazgeçilmezlerinden. Gerçi nostalji dediğimiz zaman diliminde sobaların üstünde o kadar güzel olurdu ki. Yeme de yanında yat tarzında bir şeydi.
İNTİHAR
Yaşamaktan iyice bıkan delilerden biri intihar etmeye karar verir. Eline bir ip alır, ipi önce beline sonra yüksek bir ağaca bağlar, başlar sallanmaya.
Durumu farkeden gardiyan sorar :
-Sen ne yapıyorsun Deli:
-"İntihar ediyorum" der.
Gardiyan:
"Hiç öyle intihar edilir mi! İpi beline bağlayacağına boğazına bağlasana" der.
Deli: "Onu da denedim ama o zaman nefes alamıyorum" der.
ALKIŞLIYORUM
► "Öğretmenim, siz 15 yaş küçük ben de 2 yaş büyük olsaydım, benimle evlenir miydiniz?" dedi. Gülümsedim, "Evet" dedim. Dumur eden cevap gecikmedi; "Ne meraklıymışınız evlenmeye o yaşta evlenilir mi hiç!" Gel de, sınıfta bırakma.
► Türbülansa girmiş uçağın içinde insanlar korku içerisinde dua ediyorken biri çıkıp "Ula kaptan, asfalttan çıkma!" diye bağırabiliyorsa ancak ve ancak Karadeniz uçağında olabilirsiniz.
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- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Kış geldi yaşasın
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