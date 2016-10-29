Aileniz için tam bir hayal kırıklığı mısınız?
* 20 yaş üstünde işsiz olup aynı zamanda evde gün boyu yatıyorsanız.
* Babanız size "Okuttuk ettik. Yan gel Osman gibi evde oturuyorsun" demeye başladıysa.
* İşiniz gücünüz varsa bile ailenizin sizin için hayal ettiği iş değilse...
* Komşunuzun çocuğu veya Ruşen Amca'nın oğlu Sedat sizden çok daha iyi yerlere gelmişse.
* Komşu çocuğu neyse de kardeşiniz başarıdan başarıya koşmaya başladıysa.
* Anneniz ve babanız sizin yüzünüzden tartışmaya veya kavga etmeye başladıysa.
* Bir şeyleri başarsanız bile bunlar pederin ve validenin beklentisini karşılamıyorsa.
* Size üç kuruş para vermeyen babanız kardeşinize araba aldıysa.
* Anneniz, size babanızdan gizli para veriyorsa.
* Anne ve babanızın hayalindeki evlat olmayı bir türlü başaramadıysanız.
* Bu yüzden anne ve babanız ileri yaşlarına rağmen yeni bir çocuk girişimlerine başladıysa.
* Sizin hayalleriniz sizden başka kimsenin umrunda değilse.
* Babanız, "Ben sana kız istemeye gidip kendimi rezil edemem" diyorsa.
* Aileniz için tam bir hayal kırıklığısınız demektir. Kendinize biraz çekidüzen verin...
AlkışlıYorum
İşyerinde bir kavga sonucu karakola düştük. Patron yanımıza gelip "Hiç merak etmeyin. Komiserle konuştum. 5 dakika sonra serbestsiniz" dedi. 24 saat nezarette kaldık. Oradan merkeze götürüldük. Patron tekrar gelip "Şube müdürüyle görüştüm. Rahat olun. İfadenızı alıp 10 dakika sonra sizi bırakacaklar" dedi. 6 saat şubede ifademiz alındıktan sonra kendimizi mahkemede bulduk. Dua ediyorum patron gelip hakimle konuşmasın...
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- Lütfi Albayrak
- Aileniz için tam bir hayal kırıklığı mısınız?
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