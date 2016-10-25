“Üşüdüğünü hissetmezsin çocuğum” hırkası
* Çok garip bir hırkadır bu. insan bunu alınca muhtemelen giymez, ama almazsa iliklerine kadar donar, hasta olur.
* Bu hırkanın giyilmesi için değişik nedenleri vardır ana babanın,
-Soğuk bi girdi mi çıkmaz oğlum
-Uyuyanın üstüne kar yağar
-Artık geceleri serin oluyo gibi..
* Anneleri sonuçta hep haklı çıkaran hırka da bu hırkadır.
* Ne hissettiğini bilmeyen çocukların, onların yerine üşüdüğünü hisseden anneleri tarafından giydirilen hırkadır. Bu anneler acıktığını hissetmeyen/bilmeyen kız çocuklarına da zorla yemek yedirirler.
* Nice soğuk algınlıklarından korumuştur bizleri.
* Böyle bilimum edevatla korurlar, sakınırlar. Sonra mecbur kalır hayata ve istediklerimize doğru salarlar bizleri. Lakin, nice kötülüklerle, hoyratlıklarla, sevgisizlikle, öfkeyle doludur hayat, çoğu kez bu ritme kapılır ancak yorulduğumuz yerde gene gider aynı hırkadan, çorbadan, kucaktan isteriz.
İşte o vakit, "ben sana demedim mi" demeden kollarını açanların şerefine; "ömür boyu giymekten mutluluk duyanların" hırkasıdır.
* Genel olarak, hissedilmeyen üşümeye karşı koruma amaçlı kullanılır.
Ancak bazı anneler tarafından üşümenin hissedilmemesini sağlamak için geliştirilmiş kandırıkçı prototipleri de mevcuttur. İyi amaçla kullanılırsa bilim iyi bir araç. Niyet önemli her şeyden önce.
* Erkek kendi evine taşınsa da telefonla devam edecek işkencelere konu olan, ayrıca karakteristik olarak depresyon hırkası olmaya en yakın hırka. Kaçış yok. boşuna yıpratmayın kendinizi.
* Bu hırka yüzünden termostatı bozuk bir insan oldum çıktım... Başlarda farkındaydım ama alıcımın ayarlarıyla o kadar uzun süre oynandı ki artık ne üşüdüğümü biliyorum ne terlediğimi... Şimdi kazık kadar olduk sırtımıza bu hırkayı getiren de yok, kaldım weather.com'la baş başa bakmadan giyinemiyorum..
SİNYAL
Temel'e:
-Bak bakalım arabanın sinyalleri çalışıyor mu?
Demişler.
Temel şöyle demiş:
-Çalışayi,
-Çalışmayi,
-Çalışayi,
-Çalışmayi....
BORÇ
Hakim Temel'e sormuş:
- Davacıya olan borcunu niye bir türlü ödemiyorsun?
Temel sinirli sinirli cevap vermiş:
- Vereceğum vermesine ama bana üç ay mühlet ver diyrum, vermiy, üç yıldır beni oyaliy!..
SİYAH
Kamyon şoförü soluk soluğa karakola girdi: Bu bölgede siyah bir inek var mı?
Polis: Yok Şoför: Siyah bir at?
Polis: Yok Şoför: Siyah çoban köpekleri?
Polis: Yok Şoför: O zaman papazı ezdim..!!!
AlkışlıYorum
Babam son zamanlarda söylediklerimi tekrar ettirip duruyordu; ben de "Yaşlandı adamcağız, az duyuyor artık." diye üzülüyordum. Geçenlerde yaptırdığımız işitme testi normal çıktı, sadece "tiz" sesleri az duyuyormuş.
Meğer adam sağır değilmiş, ben "ciyaklıyormuşum".
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- Lütfi Albayrak
- “Üşüdüğünü hissetmezsin çocuğum” hırkası
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