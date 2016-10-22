Bitmek bilmeyen klip klişeleri

Müzik klipleri özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda altın çağlarını yaşadı. Artık neredeyse yapılmayanın kalmadığı klip sektöründe sıkça tekrarları, benzer senaryoları görüyoruz. İşte müzik dünyasının bir türlü vazgeçemediği klip klişeleri.

* Şarkıcının klibin son sahnesinde "her şey rol icabıydı" dercesine gülmesi. Klipte bir sürü ciddi olay olur; ağlamalar, ölmeler yaşanır. Ama klibin son anında şarkıcı gülerek tüm ciddiyeti bozar :(

* Boş yolda kendinden emin bir şekilde yürümek. İşte JLO ekolü. Bu türde yüzlerce video klip görebilirsiniz. Şarkıcımız boş yolda şarkısını söyleyerek ilerler, eğer kadınsa üstündekileri çıkardığı da olur.

* Şarkıyı arabanın ya da toplu taşımanın camından dışarı bakarak söylemek. Kafada klip çekme olayını gerçeğe dönüştüren bu klipler genelde duygusal şarkılarda görülür.

* Davul suyu. Bateri kullanılan bir klipte su olmazsa olmazdır. Zillere vurunca mutlaka o su saçılmalıdır.

* Esas kızla esas oğlanın farklı hayatlarını çift ekranda göstermek. Bunların yolu klibin sonunda ya kesişir, ya kesişmez; ama mutlaka bu şekilde ayrı ayrı yaşadıkları anlamsız hayatı görürüz.

* Şarkıyı izleyiciye hitap ederek, gözünün içine baka baka söylemek. Genelde genç erkek şarkıcıların genç kızları etkilemek için kliplerinde kullandığı bir yöntem. Üşümeyelim diye boynumuza atkı atanı bile görülmüştür :)

* Şarkının orta yerinde duygulanıp devam edememek. Durup başka yönlere bakış atarak şarkıya bir ara verilir.

* Küvet depresyonu. Ortada dolu ama köpüksüz bir küvet varsa orada mutlaka bir depresyon vardır. Kliplerin depresyon metaforu küvettir.

* Klip sonu öpüşmesi. Klipte tek bir öpüşme sahnesi varsa bu genelde son sahnede olur. Bütün klip boyunca acı çeken, ya da pek yakınlaşmayan çift öpüşmek için son anı bekler.

* Şarkıyı halka veya başka ünlülere söyletmece. Bu da çok sık karşılaştığımız bir klip türü. Özellikle ünlülerin yer aldığı versiyonlar daha eğlenceli.

* Herkesin çılgınca eğlendiği partide bunalıma girmek. Bu da kliplerde sıkça gördüğümüz bir klişe. Lanet olası ölümlüler eğlenirken şarkıcımız "burada ne işim var?" tavırlarındadır.

* Şarkıcının aynı anda iki kişiyi birden canlandırması. Yılların geleneği gibi bir şey olan bu tür kliplerde şarkıcımız genelde biri kötü, diğeri iyi kalpli olan iki ayrı karaktere hayat verir.

* Geceye hazırlanan ya da makyajını çıkaran bir drag queen. Duygusal kliplerde sıkça görülen bir sahne.

* Şarkıcı erkeğin şarkısını bir kadını takip ederek söylemesi. Buna da Michael Jackson ekolü demek lazım.

* Şarkıcı kadınsa, peşinden koşan bir erkek. Kadının arabasının peşinden koşmalar, taksisini durdurmalar... Tacizci midir nedir?

onedio.com



ROMANTİK YAŞLILAR

Soğuk bir kış akşamı, Bir fast foodcunun kapısından içeri yaşlı bir amcayla teyze girmişler, bir masaya oturmuşlar.

Derken amca, kasaya gidip bir hamburger, bir büyük boy patates ve bir büyük kola almış.

Elinde tepsiyle masaya dönmüş, hamburgeri ikiye bölerek yarısını teyzenin önüne koymuş, sonra bütün patatesleri tek tek sayarak onlarında yarısını teyzeye vermiş, sonra kola kutusunu da ortaya koymuş, önce bir yudum kendisi içiyor sonra da teyze bir yudum alıyormuş. Herkes 'ne tatlılar, iki tonton buraya gelmişler, bir kişilik yemeği ikisi yiyorlar zavallıcıklar' diye onları izliyomuş.

Derken bir de bakmışlar ki teyzenin önünde hamburgerle patatesler olduğu gibi duruyor, kocasının afiyetle yemek yiyişini seyrediyor arada bir de koladan bir yudum alıyormuş.

Sonunda orda çalışanlardan biri dayanamamış, yanlarına gitmiş...

-Afedersiniz, ben sizi izlemekten kendimi alamadım lütfen izin verin size bir menü kendim ısmarlayayım.

- Yaşlı amca "Teşekkür ederiz ama biz halimizden memnunuz. 60 yıldır evliyiz ve her şeyimizi işte böyle paylaşırız" demiş.

Bunun üzerine genç adam teyzeye dönmüş...

-Peki ama teyzeciğim, siz neden hamburgerinizi ve patateslerinizi yemiyorsunuz,neyi bekliyorsunuz?

Yaşlı teyze cevap vermiş:

-Dişleri...!!!